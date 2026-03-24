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Una famosa tenista reveló que ganó gracias a un consejo en las redes sociales: “Lo vi y pensé: ‘Tiene razón’”

Coco Gauff sorprendió con su confesión tras vencer a Sorana Cirstea y pasar a los cuartos del Masters 1000 de Miami

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La tenista recibió un consejo de las redes sociales durante su clasificación a cuartos de final del Masters 1000 de Miami

A sus 22 años, Coco Gauff es la número 4 del mundo y una de las principales candidatas a quedarse con el Masters 1000 de Miami, donde se mide este martes a la suiza Belinda Bencic (12). Pero para llegar a esta instancia requirió de un inesperado consejo desde las redes sociales para imponerse en tres sets a la rumana Sorana Cirstea (34).

La vigente campeona de Roland Garros le ganó a Cirstea por 6-4, 3-6 y 6-2 y, al término del duelo en los Estados Unidos, habló con la transmisión oficial del evento tenístico. Allí, se sinceró entre risas sobre un hecho que cambió su manera de jugar durante la competición: "La verdad es que vi un tuit que decía que debería subir más a la red y, bueno, pensé: ‘Sí, tienes razón‘“.

“Yo gano muchos puntos en la red, así que, sinceramente, estaba pensando en eso en el punto de partido, y solo esperaba no fallar la volea en la red porque ya lo he hecho un par de veces, pero solo me concentré en pasar la pelota por encima de la red”, confesó. A continuación, el presentador remató: “Muy bien. Quienquiera que haya tuiteado eso, te lo agradecemos mucho. Se ha acercado a la red. Bien hecho. Coco Gauff pasa a cuartos de final”.

El duelo, que se prolongó por una hora y 59 minutos, selló el primer cruce entre ambas tenistas y dejó en el camino a la ganadora del WTA 250 de Transylvania 2026, en el que venció a la ex Top Ten Emma Raducanu (23) en febrero.

*El resumen de la victoria de Gauff ante Cirstea

Por otro lado, Gauff busca dejar atrás un inicio de año irregular. Por un lado, alcanzó las semifinales del WTA 1000 de Dubai y los cuartos del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. En ambos casos, fue eliminada por la ucraniana Elina Svitólina, número 8 del mundo. Mientras tanto, cayó en los 16avos de los WTA 1000 de Doha e Indian Wells.

La ganadora de 11 títulos en la élite del tenis femenino individual posee como uno de sus éxitos más importantes el US Open 2023, que fue su primer major y lo levantó con solo 19 años gracias a su victoria sobre la bielorrusa Aryna Sabalenka. Además, es una muy buena doblista con 10 títulos en la disciplina, entre los que resalta el Roland Garros 2024 con Katerina Siniaková y el traspié en la definición del US Open 2021 con Caty McNally.

La estadounidense llegó a ser la N° 2 del mundo en junio de 2024 y lleva ganados más de 31 millones de dólares.

En su camino rumbo al título en Florida, la buena noticia para Coco Gauff pasó por la derrota prematura de Iga Swiatek (3) en los 32avos de final ante la compatriota polaca Magda Linette (50) en tres sets. Pero siguen en competencia la número 1 Sabalenka y la número 2 Rybákina. Si vence a Belinda Bencic, Gauff chocará con la checa Karolína Muchová (14), que venció a la canadiense Victoria Mboko (9) por 7-5 y 7-6 (5).

Los partidos de los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami

Martes 24 marzo

Karolína Muchová a Victoria Mboko (7-5 y 7-6 -5-)

20 horas - Coco Gauff vs. Belinda Bencic

Miércoles 25 de marzo

14 - Elena Rybákina vs. Jessica Pegula

18 - Aryna Sabalenka vs. Hailey Baptiste

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

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