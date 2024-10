La interacción del padre de Valentín Gómez que causó revuelo en medio del interés de River y Boca por contratarlo

El defensor de Vélez Sarsfield, Valentín Gómez, es seguido por River y Boca

Valentín Gómez, defensor de Vélez Sarsfield, captó la atención de los clubes más grandes de Argentina, River Plate y Boca Juniors, en un pasado mercado de pases lleno de expectativas. En los últimos días, el interés de estos equipos se ha intensificado, especialmente después de una interacción en redes sociales que generó revuelo entre los fanáticos.

El padre de Valentín, Fernando Gómez, se involucró en una polémica al retuitear un comentario que afirmaba que su hijo no jugaría en Boca. “Valentín Gómez ya dijo que en ese clubcito no juega” (SIC), rezaba la publicación, lo que fue interpretado como un gesto hacia River. Aunque el retuit fue eliminado posteriormente, la captura de pantalla se difundió rápidamente entre los seguidores del Millonario.

El retuit del padre de Valentín Gómez que causó revuelo en las redes sociales

En el pasado, Valentín Gómez estuvo a punto de unirse a River cuando Martín Demichelis era el entrenador. City Group, la misma sociedad había adquirido la ficha de Claudio Diablito Echeverri le pagaría a Vélez 10 millones de euros brutos. Sin embargo, una lesión en el menisco impidió que pasara la revisión médica con el Palermo de Italia, equipo que forma parte del grupo empresario y que planeaba cederlo al conjunto de Núñez. Incluso, el jugador había publicado una despedida en sus redes sociales, la cual tuvo que retirar tras el fallido traspaso.

Para Marcelo Gallardo, actual entrenador de River, Gómez sigue siendo un jugador atractivo. Aunque la defensa titular está compuesta por Germán Pezzella y Paulo Díaz, en el Millonario no descartan intentar nuevamente su fichaje en el próximo mercado de pases. Habrá que esperar qué ocurre además con el futuro de Ramiro Funes Mori.

Por otro lado, Boca mostró interés en incorporar al futbolista de Vélez para la próxima pretemporada. Sin embargo, según la información de TyC Sports, el jugador no estaría inclinado a unirse al club de la Ribera, lo que añade más incertidumbre a su futuro. “Estoy muy tranquilo. No tengo idea si eso es así o no. Hoy hasta fin de año estoy metido en Vélez. Tenemos un objetivo por delante y no hay nada más que quisiera que se cumpla, así que estoy enfocado acá”, expresó el futbolista del Fortín frente a los rumores por el interés del Xeneize.

Valentín Gómez anotó dos goles en 37 partidos oficiales con la camiseta de Vélez Sarsfield. Según Transfermarkt, sitio web especializado en mercado de pases, Valentín Gómez cuenta con un valor actual de 9 millones de euros. La próxima jornada, el Fortín visitará, justamente, a River en el estadio Monumental (viernes 18 de octubres, a las 21 horas, por la Fecha 18 de la Liga Profesional.