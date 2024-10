Gusti Fernández, la leyenda del deporte nacional que ganó casi todo y va por más

Fernández con la medalla de bronce lograda en los Juegos Paraolímpicos de París (Foto REUTERS/Thomas Mukoya)

Gustavo Fernández es una leyenda del deporte nacional. No importa cuando se lea esto. El cordobés llegó a ser número 1 del mundo en tenis sobre silla de ruedas, ganó cinco Grand Slam, disputó las finales de otros ocho, obtuvo la medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de París y todavía tiene cuerda para rato. Este jueves, el oriundo de Río Tercero estuvo en Villa María para incorporarse al público que vibró en el Sport Social Club con los octavos de final del AAT Challenger Santander.

En una de las gradas de la cancha central, el tenista habló con Infobae para repasar su actualidad y para contar cómo ve al deporte que ama.

Gusti Fernández dijo presente en Villa María

- ¿Tenías pensado venir al torneo?

- En realidad fue medio de casualidad. Tenía que pasar a buscar a un par de amigos para seguir para Río Tercero y como tenían ganas venir a ver un poco de tenis y yo también, aprovechamos. El fin de semana fui al Racket (Club de Palermo, donde se disputó el Challenger de Buenos Aires) y justo se dio de venir para acá también. Estoy contento, me gusta y disfruto mucho de venir a ver, bancar al tenis argentino.

- De joven jugaste en este club, ¿cómo lo ves?

-Vine bastante de chico y lo conozco bien. No había venido nunca a ver este tipo de eventos, sé que hace un par de años que se hace y celebro completamente que se sigan haciendo este tipo de torneos grandes en el interior y que siga creciendo de esta forma el tenis. Creo que es algo sumamente lindo también que mis amigos puedan ver tenis de muy buen nivel cerca de casa. Acá estamos, disfrutando y apoyando mucho la movida.

- ¿Cómo es tu vínculo con la gente después de tu medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París?

-La gente me demuestra mucho cariño siempre. Estoy muy agradecido. Todavía no he tenido la posibilidad de jugar acá en Argentina y poder sentir un poco ese cariño en cancha. Me toca hacerlo de espectador, pero realmente el respeto y el cariño de la gente siempre es hermoso, lo disfruto mucho y está lindo también compartirlo sabiendo que desafortunadamente no estoy mucho en Argentina.

- ¿Te gustaría jugar algún torneo en Argentina?

- La verdad que me encantaría antes de retirarme, creo que sería un sueño poder cumplirlo. Imagino un torneo grande y que vengan todos los que compiten conmigo en los Grand Slam y en torneos importantes. Ojalá que antes de retirarme se pueda concretar y es un sueño que tengo pendiente.

Fernández viene de ganar una medalla en los Paraolímpicos de París

- ¿Cómo encarás la recta final del año con el Másters por delante?

- Voy a prepararlo acá en Argentina, ya necesito descansar un poco de de estar afuera y empaparme un poco de casa. En estos días me voy a Buenos Aires a preparar todo con mi equipo y ya a prepararse para el cierre del año. Tengo muchas ganas de arrancar el 2025, lo veo con mucha ilusión.

A pesar de ganar casi todo en el deporte que practica, el jugador de 30 años no pierde de vista lo que se viene y desde el próximo 11 de noviembre irá en búsqueda de uno de esos títulos que aun se le resisten. La cita es en Arnhem, Países Bajos, y Gusti quiere agigantar la leyenda.