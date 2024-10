Mano a mano con Ustari: su presente en Inter Miami, el reencuentro con Messi y el sueño del Mundial de Clubes

Oscar Ustari posando con sus nuevos colores (Foto: Prensa Inter Miami)

(Desde Miami) Semanas atrás, Inter Miami anunciaba la incorporación de otro argentino más a su plantel: Oscar Ustari. El futbolista, de 38 años, llegó al club como refuerzo hasta fin de año tras la lesión del arquero suplente, CJ dos Santos.

A menos de un mes de su arribo al club, Ustari ya sumó su primer título este miércoles, con el triunfo de Inter Miami frente a Columbus Crew, que le permitió al conjunto del Tata Gerardo Martino alzarse con el Supporters’ Shield, premio que se le otorga al equipo con mejor puntaje en la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), con aún dos partidos por jugarse.

Las Garzas disputarán su primer partido de Playoffs el viernes 25 de octubre ante rival a definir. El formato será una serie al mejor de tres partidos. Mientras el elenco de Miami se apronta para afrontar lo que se viene, Ustari se prestó a un mano a mano con Infobae.

-¿Cómo te sentís físicamente en este momento de tu carrera profesional?

-Bien, muy bien. Ya a esta altura manejamos todo diferente. El tiempo que llevo en el fútbol hace que también disfrute más cada momento.

-En algún momento mencionaste que te gustaría que tu familia te viera jugar en Argentina, ¿pensás en la posibilidad de volver al fútbol argentino o das por cerrada esa puerta?

-El fútbol me ha llevado de un lado para el otro. Mientras uno quiera seguir en esto, no da por cerrado nada. Siempre hice referencia a eso porque es mi país, es una liga que a mí me ayudó también a ser quien soy hoy.

Ustari festejando con sus nuevos compañeros la obtención del MLS Supporters’ Shield (Foto: Prensa Inter Miami)

-¿Te imaginabas que te iban a volver a ver jugar con Messi?

-No, pero eso es lo que tiene el fútbol. Por ahí la gente no se lo imagina, porque yo tampoco me lo imaginaba, y más en esta etapa. Siempre he sido constante a la hora de seguir trabajando y a la hora de seguir queriendo aprender en esta profesión. Hoy, a esta edad, se me da esta posibilidad así que estoy feliz.

-Inter Miami acaba de ganar el Supporters’ Shield, ¿cómo fue vivir este logro desde dentro?

-Siempre que se gana es lindo. A veces no tenemos memoria. Soy de esos que hace hincapié en que a estos momentos hay que disfrutarlos. Hay que recordarlos también, porque no siempre se gana. Es muy difícil en el fútbol ganar y nosotros somos afortunados. Fue una noche muy especial para nosotros porque más allá del título, significa que van saliendo las cosas. El objetivo se cumple y eso de cara al futuro es muy bueno. Es gratificante a medida que uno va avanzando en el tiempo poder seguir ganando cosas.

El arquero surgido en Independiente se sumó hace poco al plantel que dirige Gerardo Martino

-Hace unas semanas que ya estás entrenando con el equipo, ¿cómo crees que llega Inter Miami a los playoffs?

-Hemos cumplido el primer objetivo. Ahora debemos tratar de cumplir el otro objetivo que, si bien no es el más importante, no deja de ser lindo, porque podríamos ser el equipo que más puntos haya sumado en una temporada de MLS. Sería importante. Ahora, de cara al fin de semana, tenemos un partido que también sirve para ratificar lo que hicimos anoche (por la obtención del Supporters’ Shield) y creo que hay que ir partido a partido.

-¿Cuál creés que ha sido el factor clave para que el equipo se mantuviera en lo más alto de la liga?

Hay un montón de cosas. Creo que el club no se ha puesto límites porque ha traído al mejor jugador de la historia del fútbol. Eso hace que la dimensión de lo que es el fútbol en Inter Miami y en la liga de Estados Unidos crezca a pasos agigantados. Es un equipo donde todos saben que hay grandes figuras, hay un buen conductor también, y en el que desde el primero hasta el último tenemos el mismo objetivo. Eso hace que el Inter Miami sea interesante y siempre quiera ir por más.

Ustari junto a Leo Messi. Compañeros en la Selección y ahora en Inter Miami (Crédito: / @gastonedul)

-Son muchos los argentinos en el plantel, ¿han ‘argentinizado’ un poco a los que no lo son?

-Increíble, pero sí. Todos tratan de alguna forma hacernos sentir cómodos porque si bien somos muchos argentinos, estamos fuera de nuestro país, y tal vez algunos de nosotros llevamos muchísimo tiempo fuera de Argentina. La institución en sí siempre nos da ese apoyo que es muy genuino. Nos hacen sentir tan cómodos que hasta de ‘vos’ nos tratan.

-¿Cómo sentiste la transición a la MLS? ¿Qué diferencias notás respecto a otras ligas en las que jugaste?

-No me costó porque jugué varias veces en Estados Unidos. He enfrentado a algunos equipos locales en pretemporada e incluso en torneos, entonces no me costó. A diferencia de otras, es una liga más de ‘show’, y en este caso tenemos el dueño del show que es Leo (Messi). A cada estadio que vamos es un recibimiento y una particularidad diferente. Cada vez que él (por Messi) está en la cancha siempre suceden cosas y la gente se lo hace saber.

-Se especula con la presencia de Inter Miami en el próximo Mundial de Clubes de la FIFA, ¿qué significaría para el equipo ser parte?

-Como integrante de la institución, jugador del primer equipo, es un objetivo que también nosotros tenemos en planes. Sería algo importantísimo por la corta edad de vida que tiene el club. Sería increíble poder participar del Mundial de Clubes. Si bien, primero viene lo primero, que es tratar de que el sábado sea favorable para nosotros, creo que todos estamos en condiciones y en capacidades de poder llegar a un Mundial de Clubes.

-En tanto al arco de la Selección Argentina, ¿qué sensaciones te deja la influencia que ha tenido Dibu Martínez en el puesto?

-Es buenísima, porque si bien siempre el arco de la Selección estuvo bien cubierto y se han logrado cosas importantes también con grandísimos arqueros, creo que el Dibu ha marcado no solo una etapa, sino un estilo. Con ese carisma que tiene, hace que desde el más chico hasta el más grande lo admiren. En algún momento hasta uno bromea en las prácticas diciendo el Dibu. Por suerte es argentino y está defendiendo el arco de nuestra selección de una manera impecable. Me pone muy contento que Argentina pueda tener un arquero como él.