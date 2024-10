Los detalles de la lujosa mansión que compraron David y Victoria Beckham en Miami: nueve habitaciones, cine y una vista exclusiva

David y Victoria compraron una nueva residencia en Miami

David Beckham no sólo celebró el reciente título del Inter Miami en el MLS Supporters’ Shield, sino también su nueva adquisición, la cual le permitió dar un paso más en la consolidación de su imperio inmobiliario junto a su pareja Victoria al hacere de una impresionante mansión en Miami, valorada en 80 millones de dólares.

Esta propiedad, ubicada en uno de los vecindarios más exclusivos de la ciudad, North Bay Road, tiene 14,270 pies cuadrados (1,325 metros cuadrados) y ofrece vistas inigualables a la Bahía de Biscayne. La compra, además, reafirma la conexión de la pareja con Miami, una ciudad donde ya poseen un lujoso penthouse en el icónico edificio One Thousand Museum, diseñado por Zaha Hadid.

La recién adquirida propiedad, construida en 2018, se distingue por su arquitectura moderna y lujosa, adaptándose a los gustos sofisticados de los Beckham. Con nueve habitaciones y nueve baños completos, además de cuatro medios baños, esta propiedad está diseñada para ofrecer la máxima comodidad y privacidad. Entre sus características destacan una cocina de chef, un gimnasio y un spa, asegurando que los dueños puedan disfrutar de un estilo de vida privilegiado.

El entretenimiento es una componente esencial en este hogar, con una sala de cine que promete ser ideal para las noches familiares o para recibir a amigos y socios de la pareja. No obstante, el verdadero atractivo de la mansión radica en su impresionante área exterior, equipada con una piscina rodeada de una terraza ajardinada. Esta área se complementa con una cocina al aire libre, perfecta para organizar eventos bajo las estrellas o el cálido sol de Florida.

Una sala de la imponente mansión de los Beckham

Uno de los puntos más llamativos de la mansión es su bar en la azotea, que ofrece unas vistas incomparables de la Bahía de Biscayne y el horizonte de Miami, ideales para disfrutar de las célebres puestas de sol de la ciudad. Esta propiedad de nueva construcción también ofrece 124 pies (38 metros cuadrados) de frente a la bahía, lo que significa que la pareja podrá gozar de un entorno natural exclusivo y privado, a la vez que está rodeada de vecinos famosos como Shakira, Cindy Crawford y Phil Collins, entre otros.

La conexión de los Beckham con Miami no es fortuita. En 2020, invirtieron cerca de 15 millones de libras (aproximadamente 20 millones de dólares) en un piso completo de 10,000 pies cuadrados (3 mil metros) ubicado en el One Thousand Museum, uno de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad, también diseñado por Zaha Hadid. Este edificio no solo destaca por su diseño arquitectónico, sino por sus vistas panorámicas del Océano Atlántico y la ciudad, lo que lo convierte en un codiciado lugar de residencia para las celebridades.

Además de sus propiedades en Miami, David y Victoria poseen una casa adosada en Holland Park, Londres, valorada en 34 millones de dólares, así como una cabaña rústica en los Cotswolds, en la campiña británica, adquirida por alrededor de 15 millones.

Con esta nueva adquisición en Miami, los Beckham refuerzan su presencia en el mercado inmobiliario de lujo, constatando su habilidad para escoger residencias de ensueño en algunas de las ubicaciones más prestigiosas del mundo.

GALERÍA DE FOTOS DE LA MANSIÓN DE LOS BECKHAM

La mansión está ubicada en uno de los lugares más prestigiosos de Miami

La nueva mansión de los Beckham cuenta con nueve habitaciones

Está equipada con una amplia cocina tanto interna como externa

Tiene un cine privado para disfrutar con familiares o amigos

Esta cubierta por un extenso bosque privado

Cuenta con una excelente vista desde el jardín

Tiene un Spa para que la pareja pueda relajarse

Amplia, luminosa y con un estilo moderno

La toma de la mansión desde un drone