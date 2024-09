La inédita forma de protestar de José Mourinho tras un error arbitral que le valió ser amonestado

La reacción de José Mourinho tras un fallo arbitral

José Mourinho no para de sorprender con su carisma y sus “locuras” y, durante la victoria del Fenerbahce por 2 a 0 contra el Antalyaspor, volvió a ser el foco de todos los flashes después de una llamativa forma para expresar su malestar con el arbitraje. The Special One dejó en evidencia un fallo por parte de las autoridades y puso su computadora enfrente de las cámaras de la transmisión oficial para que todo el mundo viera la jugada de la polémica, sumando así una divertida anécdota a su gran repertorio de historias.

El portugués está tambaleando en su puesto tras caer rotundamente en su casa en el clásico contra el Galatasaray por 3 a 1 en la fecha pasada de la Liga de Turquía. Ese mismo día, el entrenador se peleó con la prensa y tuvo un duro cruce con un grupo de periodistas que estaba criticando el presente de sus dirigidos.

A pesar de eso, el encuentro contra Antalyaspor transcurría con cierta tranquilidad para el ex entrenador del Real Madrid, ya que estaba por encima en el marcador gracias al gol de Dusan Tadic a los 63′. Pero, la jugada que desató la furia de Mourinho ocurrió cuando el reloj marcaba los 77 minutos de acción. Allí, el autor del primer gol habilitó a Edin Dzeko de cara al arco rival en un clara ocasión de gol, pero el cuerpo arbitral anuló por fuera de juego sin dar la ley de ventaja obligatoria hasta que finalizara la jugada.

La reacción de José Mourinho tras un fallo arbitral

Las repeticiones dejaron en evidencia el notable error por parte del juez de línea, ya que el ex delantero del Manchester City estaba habilitado por un par de metros. A raíz de esto, Mou no se quedó callado y comenzó con su show característico. The Special One agarró su netbook con la cual analiza el encuentro y la ubicó al lado de la cámara de la televisión oficial. De esta manera, el camarógrafo enfocó de lleno la imagen del fallo por parte de las autoridades del encuentro, pero en la pantalla aportada por el DT.

Ante la inédita situación protagonizada por parte del portugués, el árbitro principal del encuentro, Cihan Aydin, decidió sacarle la tarjeta amarilla al director técnico. A pesar de que se acercó considerablemente para mostrarle el cartón amarillo, el entrenador decidió ni mirarlo a los ojos.

La furiosa protesta de Mou (REUTERS/Murad Sezer)

“No hubo fuera de juego. Cuando lo miramos desde la perspectiva de nuestra cámara táctica, esa posición estaba limpia”, fueron las palabras de Mourinho post partido en conferencia de prensa. Aunque la controversia que se instaló en el terreno de juego repercutió y se hizo viral en las redes, Fenerbahce se aseguró la victoria en el enfrentamiento gracias a un gol en contra por parte de Thalisson Kelven que puso el 2 a 0 final.

“Tenemos mucho trabajo por hacer. Aunque estamos trabajando duro, cambiar la mentalidad es difícil. No sucede con un chasquido de dedos. Todo el mundo quiere que todo suceda muy rápido. Es importante tener estabilidad en el fútbol. Estamos tratando de ganar estabilidad”, concluyó en su declaraciones el entrenador.

Con este resultado, Fenerbahce sigue de cerca al líder Galatasaray, que tiene 19 unidades y empató 3 a 3 con Kasimpasa en la jornada, mientras que el cuadro de Mourinho suma 16 puntos. Asimismo, deberá jugar el día jueves a partir de las 16 contra el Twente de Países Bajos, por la segunda fecha de la Europa League. El coach espera seguir con el trabajo realizado en el arranque de la competición, en la que venció por 2 a 1 al Union Saint-Gilloise -encuentro en el que fue expulsado el argentino Kévin MacAlliste- y enderezar un posible clasificación a la siguiente ronda.