Marcos Di Palma se quebró en vivo al recordar su último adiós al Flaco Traverso: “Le pedí a Dios que lo reciba en el cielo”

El ex piloto de TC se quebró en el programa Legado de Campeones que conduce la hija de Traverso

Marcos Di Palma fue uno de los grandes rivales del Flaco Juan María Traverso dentro y fuera de las pistas. El nacido en Arrecifes no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al recordar al fallecido piloto y una de las leyendas del automovilismo argentino.

En una entrevista con María Paula Traverso, hija del Flaco y conductora del programa Legado de Campeones, Marquitos relató algunas anécdotas con el múltiple campeón en TC y TC2000. En un tramo de la charla, Di Palma no pudo contener el llanto cuando habló de su último adiós al piloto de Ramallo.

Di Palma estaba hablando que la última vez que vio con vida a Traverso fue el pasado 1 de mayo cuando fue a visitarlo a su casa. “Estaba durmiendo y me dijeron que estaba muy mal. Ahí me di cuenta de que no lo iba a ver más porque él a mí me recibía. Dije: ‘Si no me recibió es porque no lo voy a ver más”, comenzó el ex piloto de 51 años.

“Me animo a decir que fuiste una de las últimas visitas ligadas al automovilismo. No era que no tenía ganas, era la salud que se le deterioraba todos los días y ya tampoco quería que lo recuerden de esa forma. Pero estaba muy emocionado con tu visita”, le respondió Paula Traverso.

Marcos Di Palma fue a visitar al Flaco Traverso en bicicleta y se tomó una foto en la casa del ex piloto de TC, en Ramallo

Luego, Marcos prosiguió a contar que, a diferencia de lo que decía mucha gente descreía, él asistió al velatorio del Flaco Traverso. “Lo único que pedí fue estar solo con él y, aunque no lo quieras creer, yo soy muy religioso. Creo en Dios y que la muerte es lo más lindo que tenemos en la vida. Si puede venir cuando tenga 120 años, mejor, pero si viene hoy, ya está. Me gustaría disfrutar más de mis hijos, pero si hoy Dios me dice: ‘Arriba’, vamos. Entonces, cuando entro, lo único que hice fue rezarle un padre nuestro y le pedí a Dios que lo reciba en el cielo, nada más. Le dije que había sufrido mucho y que lo dejara entrar, que no sufra más”, expresó con la voz quebradiza y entre lágrimas.

“Perdón que me ponga sentimental, pero es que me hace recordar a mi viejo (Luis). Siempre soñé en tener una despedida con él dentro de una pista y creo que por tonto no lo hice o no se lo pedí. Pero para hacer un show nada más. No por ser mejor que él, pero ya estaba viejo y seguramente no me hubiese podido ganar. Simplemente para divertirnos y que la gente se divierta que es lo que le está faltando hoy”, cerró Di Palma.

En otro de los tramos de la nota, Di Palma relató cómo fueron los detalles del día que lo fue a visitar a Ramallo en bicicleta. Cuando llegó a la casa, lo hicieron pasar y lo recibió el Flaco Traverso, quien le mostró una carta documento que le había enviado Luis Di Palma tras un accidente en una carrera y una bicicleta que tenía en el quincho. “Me dijeron que hacía tiempo que no lo veían reírse tanto. Me dijo: ‘Loco, cuidate, que no te pise un camión’. Le contesté que si me pisaba un camión nos íbamos a ver arriba”, dijo.

Más tarde, Di Palma se sacó la foto con Traverso y grabó el video que terminó publicando en sus redes sociales y que se viralizó.

El ex piloto contó cómo fue su última visita a la casa del Flaco en Ramallo y la historia del video que se hizo viral