El partido de Valentín Barco en el Sevilla: del cambio de frente viral y el pase filtrado en el 2-1 al error que le valió un reto del DT

Valentín Barco fue titular en el partido en el que el Sevilla venció 2-1 al Valladolid en la séptima fecha de LaLiga. El encuentro se disputó en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Con este triunfo el equipo local logró alejarse de los puestos de descenso y acercarse a la parte alta de la tabla, mientras que el rendimiento del Colo provocó reacciones variadas.

Por un lado, fue clave en la participación de un gol con un gran pase filtrado, sorprendió con un excelente cambio de frente a tres dedos que se volvió viral y tuvo un cruce que se llevó la ovación de los hinchas. Por el otro, cuando fue reemplazado, entre aplausos de los fanáticos, recibió un reto del entrenador Francisco Javier García Pimienta, quien le recriminó su poca atención en un momento clave del partido cuando perdió una pelota por querer salir jugando y esto desembocó en una infracción del brasileño Marcão, quien recibió así la segunda amarilla y por ende expulsión.

El partido de Valentín Barco en el Sevilla ante el Valladolid

Valentín Barco, quien se encuentra a préstamo desde el Brighton, fue reemplazado al minuto 90 con números positivos, según publicó el usuario @dataref_ar. El Colo terminó primero en duelos ganados (9), en quites (4), tuvo una chance de gol creada, no fue gambeteado y tuvo 31 de 35 pases precisos. A pesar de ello, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar por no haber terminado bien las jugadas ofensivas y mostrar debilidad en la defensa.

Esa pérdida de balón suya, al intentar salir jugando que derivó en la expulsión del brasileño Marcão, provocó una catarata de mensajes en su contra. Comentarios como “Barco no sabe defender”, “Barco está siempre fuera de lugar”, “Por culpa de Barco, Marcão fue expulsado” y “La pérdida estúpida de Barco ha sido criminal”, inundaron las redes sociales.

A pesar de las críticas, Valentín Barco cuenta con el respaldo del cuerpo técnico y de algunos sectores de la afición que confían en su desarrollo y en su capacidad para superar este bache. Por lo pronto, Sevilla ganó su primer partido en La Liga española y escaló posiciones. La próxima jornada se jugará este domingo en un reducto difícil como será la casa del Athletic Bilbao, que marcha tercero en la tabla.