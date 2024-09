Los dardos del Beto Alonso contra Boca tras la victoria de River: “Tenían tres jugadores de 120 años”

El Beto Alonso salió al cruce contra Boca tras la victoria de River en el Superclásico. Foto: River Plate

River está de fiesta tras la victoria por 1 a 0 frente a Boca con el gol de Manuel Lanzini y Norberto Alonso no podía faltar a la danza de declaraciones. El Beto, leyenda de la institución, demostró su alegría en frente de los micrófonos y disparó contra el Xeneize y sus referentes. Además, subrayó el contexto en el que se impuso el equipo de Marcelo Gallardo, con mayoría de suplentes y en la antesala del duelo por Copa Libertadores contra Colo Colo.

En diálogo con Dsports Radio, el histórico jugador del Millonario apuntó contra el clásico rival y con varios nombres en el blanco. “Era muy factible que a Gallardo no se le escapara este partido. Boca estaba jugando con cinco jugadores menos: dos en el fondo, uno arriba y dos en el medio. Tres de esos jugadores tienen 120 años más o menos: Sergio Romero, Marcos Rojo y Edinson Cavani no estaban para jugar...”, expresó haciendo referencia a la edad de los futbolistas que tienen 37, 34 y 37, respectivamente.

“Los otros dos del medio, que estaban con la cabeza en otro lado porque están vendidos, y un DT no tiene que ponerlos así”, planteó Alonso haciendo alusión a Pol Fernández, que se marchará libre a fin de año al Fortaleza, y Cristian Medina, que todo indica que se marchará al Fenerbahce en enero. “Por eso estaban con cinco menos. Gallardo aprovechó eso y le planteó un partido estando ellos en inferioridad numérica”, cerró la idea.

El histórico día en el que el Beto Alonso le marcó un gol a Boca con la memorable pelota naranja

El Muñeco estuvo en el centro de las miradas en el momento en el que ingresó al terreno de juego, ya que se tocó la nariz. Ante esta situación, el Beto saltó a defender al entrenador y lo comparó con un histórico en la institución. “Lo de la nariz es una costumbre de Angelito (Labruna). Y la corbata lo dice todo también. Pero otras cosas son las que te hacen ganar un partido”, aseguró.

A su vez, elogió la forma de trabajar de director técnico y destacó sus virtudes a la hora de llevar a cabo su éxito. “Lo primero que hizo fue una mini pretemporada. Si no corrés, el equipo se estanca y es difícil tener una salida rápida. Eso hizo que el equipo esté mejor parado”, afirmó. A lo que luego agregó: “Es un técnico que ya está acostumbrado a River, creo que en otro cuadro se le hace más difícil dirigir. Lo vimos en Arabia. Eso te dice todo, en River se siente como en su casa”.

Los dichos de Alonso disparando a Boca no son sorpresivos, ya que el ídolo del Millonario suele a chicanear a su máximo rival cuando los duelos terminan en éxito para la Banda. En el Superclásico del año pasado, en el que los dirigidos por Martín Demichelis vencieron por 2 a 0 al Xeneize, el Beto viajó a La Bombonera con un llamativo look. El ex delantero fue vestido completamente de blanco, con una bufanda roja y unos anteojos de sol llamativos.

El look con el que fue vestido el Beto Alonso al Superclásico del año pasado en La Bombonera.

Alonso es uno de los futbolistas históricos que vistieron el Manto Sagrado y durante su etapa como jugador disputó un total de 422 encuentros, en los que marcó 156 goles y paladeó nueve títulos. A su vez, el tanto más recordado del futbolista fue justamente contra Boca y en La Bombonera, en el recordado Superclásico de la pelota naranja.

Después de imponerse en el derbi y sumergir a su eterno rival en la confusión, Gallardo ya prepara lo que será el duelo clave contra Colo Colo el martes en el Monumental. El Muñeco contará con todo sus dirigidos a disposición y buscará sellar su pase a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que, de avanzar, enfrentará al ganador de la llave entre Fluminense y Atlético Mineiro.