El lamento de Franco Colapinto por radio tras clasificar 12° y el apoyo del jefe de Williams: “Lo hiciste bien”

Franco Colapinto largará en la 12ª colocación este domingo (desde las 9 de la mañana de Argentina) en la carrera que se realizará en el circuito callejero de Marina Bay perteneciente al Gran Premio de Singapur. El piloto argentino tuvo un gran giro sobre el cierre de la Q1 que le permitió avanzar a la segunda tanda, pero quedó afuera de la Q3 por apenas 0.031 del décimo mejor tiempo que señaló el español Fernando Alonso.

El argentino de 21 años giró en 1:30.704 que lo ubicó apenas detrás de su compañero de Williams Alex Albon (1:30.679) que largará 11° y a poco de superar al hombre de Aston Martin (1:30.684) que pasó a la siguiente instancia de qualy con el décimo registro más destacado. Inmediatamente, se comunicó con su equipo por radio: “Lo siento mucho, lo siento, lo siento”, repitió.

Al mismo tiempo, su ingeniero Gaëtan Jego le marcó que había sido “realmente apretado” lo sucedido en la Q2, pero fue James Vowles el que intervino: “Franco, fue una buena vuelta, la hiciste bien. No creo que hayamos estado bien con los neumáticos, pero bien hecho por tu parte. Todo lo que podrías haber hecho estuvo ahí”.

Segundos después de bajarse del FW46, Colapinto dio una entrevista a ESPN donde expresó su sensaciones: “Estuvimos muy cerca de la Q3. Es una pena porque volviendo a ver la vuelta siempre encontrás muy muy fácil 30 milésimas. No me abrió el DRS, en la entrada de la recta, perdí un poco. Y no pude rotar bien en la lenta, en la 13, y ya perdí capaz una décima capaz ahí entre esas cosas. Es como muy fácil encontrar el tiempo cuando es por tan poco. Así que nada, un poco frustrado por no haber hecho una vuelta perfecta, pero igualmente fue una buena qualy”.

En esa línea, recordó que Albon trajo mejoras en su coche que él recién incorporará a su vehículo a partir del próximo Gran Premio de Estados Unidos y sin embargo estuvo muy cerca del tiempo del tailandés: “Alex tenia una mejora en el auto que yo no tenía. Que ya daba bastante mejor performance y haber quedado tan cerca de él ya es positivo. Viendo que tan cerca quedamos de la Q3 da bronca no haber entrado”.

“Conforme... Sí. Contento, no. Pero hay que pensar en mañana. Es una carrera muy larga. Mucho calor, me tengo que preparar bien porque sufrí bastante con esta humedad y el calor que no me preparé bien. No tuve tiempo. Pero creo que puede ser un buen día mañana”, planteó Franco sobre la temperatura en Singapur, que albergará mañana una carrera que se iniciará a las 20hs de ese país y será nocturna tal cual fue la qualy.

“Tenemos muy buen ritmo. Así que esperemos ir para adelante. No sé cómo va a ser la carrera, creo que va a ser muy dura. Tenemos un juego más de medios que los demás, por si hay un safety car tarde en la carrera, tenemos un set más de medias que es bueno. Ojalá haya un safety car en”, contó la estrategia extra que tiene Williams.