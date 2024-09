La lupa sobre el gol anulado a Boca en tiempo de descuento ante River: qué dice el reglamento

Corrían 51 minutos del segundo tiempo del Superclásico por la fecha 15 de la Liga Profesional, Boca buscaba el empate con desesperación, el alivio de evitar la derrota ante River en La Bombonera. Lautaro Blanco, uno de los mejores pasadores del equipo, se liberó y lanzó un centro como daga al corazón del área. Milton Giménez se liberó de Germán Pezzella, impactó la pelota y superó con suspenso la salida a medio camino de Franco Armani.

Todo el estadio explotó en un festejo que quedó trunco. Es que, enseguida, el árbitro Nicolás Ramírez se llevó el dedo al oído para escuchar lo que le decían desde el VAR. El plantel del Millonario comenzó a protestar. Y, luego de varios minutos, el juez concurrió a revisar en la pantalla. Y no hubo dudas: el delantero ex Banfield golpeó el balón con su mano y el rostro para luego llevarlo hasta la red. Y el reglamento no deja dudas.

Un tanto debe ser anulado si es convertido “directamente con la mano o el brazo -incluso si la acción se produce de manera accidental-; incluido el guardameta” o “inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental”. El segundo caso es el que aplica a lo sucedido en La Boca.

El protocolo de la secuencia también fue el correcto. Al no ser una jugada de las llamadas “factuales”, quien debe considerar si es mano o no es el árbitro, aunque haya sido clara. Es él quien debe tomar la decisión respecto de si es gol o no. Por eso el VAR cumplió con llamarlo, tras detectar en la revisión que había tocado con la mano. Posteriormente, por las protestas airadas, Ramírez también expulsó a Cristian Lema por doble amarilla. Y también fue un acierto.

Luego de culminado el partido, los futbolistas de Boca rodearon a Ramírez, quien se mantuvo firme en su posición. Medina y Cavani resultaron los más exaltados. “Ustedes arman reuniones, le explican a la gente, pero después no aplican el mismo criterio en todos los partidos. Ustedes son todos árbitros, un mismo criterio tienen que aplicar. Explican reglas, explican cosas y después aplican diferentes cosas. ¡Eso es lo que molesta! No es que te equivoques o no. Tienen que aplicar los mismos criterios los árbitros y dejar de hacer reuniones y romper los huevos, ¿entendés?”, exclamó Cavani en la cara del juez, quien le pidió al delantero uruguayo que se retirara del lugar. “No me faltes el respeto”, devolvió la autoridad del partido, que hizo su debut en el Superclásico, aunque ya había conducido el los derbis de Rosario, Avellaneda y San Lorenzo-Huracán.