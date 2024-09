Los llamativos elogios de Daniel Osvaldo a Marcelo Gallardo: “Ojalá no hubiese sido de River”

Los llamativos elogios de Daniel Osvaldo a Marcelo Gallardo

A pocos días de un nuevo Superclásico del fútbol argentino, Daniel Osvaldo, ex delantero y confeso hincha de Boca Juniors, sorprendió con llamativos elogios a Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate. En una reciente intervención en streaming con El Gráfico, Danistone expresó su deseo de haber sido dirigido por el Muñeco.

“Ojalá el Muñeco Gallardo no hubiese sido de River”, afirmó Osvaldo, quien militó brevemente en Banfield y también tuvo una carrera notable en Europa. El ex delantero no ocultó su admiración por el entrenador más exitoso de la historia de River Plate y confesó que bajo la dirección de Gallardo habría marcado “20 goles por partido con él”. “Se ve de afuera que sus jugadores los hace rendir al máximo, que llegan al tope de sus posibilidades”, resaltó Danistone sobre la capacidad del Muñeco de llevar a los futbolistas a alcanzar su máximo rendimiento.

Los elogios de Daniel Osvaldo hacia Gallardo y el respeto que siente por él no son una novedad, ya que durante su tiempo en Banfield, el ex delantero había expresado que, a pesar de las rivalidades, lo consideraba como el mejor técnico en la historia de River Plate. En cuanto a sus preferencias por otros entrenadores, Osvaldo destacó al renombrado técnico Carlo Ancelotti, de quien indicó que habría sido un sueño ser dirigido por el actual entrenador del Real Madrid. Sin embargo, no quiso mencionar al técnico que no le hubiese gustado, aunque las redes sociales especularon rápidamente que se refería a Guillermo Barros Schelotto.

“Es obvio, pero no lo voy a mencionar porque no lo conoce nadie”, disparó Danistone, en una referencia encubierta al Mellizo, con quien tuvo un mediático incidente durante un partido contra Nacional de Uruguay que provocó su salida de Boca Juniors. Tras este encuentro, Osvaldo encendió un cigarrillo en el vestuario y esto generó tensiones con el cuerpo técnico encabezado por el Guille y al poco tiempo tuvo que abandonar el Xeneize por no ser tenido en cuenta por el entrenador.

En lo que respecta al próximo Superclásico que se disputará este sábado desde las 16 en La Bombonera, Marcelo Gallardo no confirmó el equipo de River Plate debido al reciente empate ante Colo Colo en Chile por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ante la consulta si utilizará titulares o un mix ante Boca Juniors, el Muñeco comunicó: “Primero evaluar en las condiciones que han terminado los futbolistas hoy para ver cómo nos recuperamos, sabiendo la importancia que tiene el partido del sábado para nosotros y para los hinchas”.

Y agregó: “En esta seguidilla de mucha intensidad, mucho roce físico también hay un desgaste lógico que intentaremos evaluar en estos días quiénes están para jugar. Tenemos poco tiempo de recuperación, entonces hay que evaluar bien. Tomaré la decisión en las horas previas al partido”.