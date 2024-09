El Al Nassr de Cristiano Ronaldo despidió a su entrenador: quién es el principal candidato a reemplazarlo

Luis Castro dejó su cargo en el equipo de CR7 (AP Foto/Efrem Lukatsky)

La falta de paciencia en los proyectos también se instaló en Arabia Saudita. En la tierra del petróleo y las economías fortalecidas en el fútbol, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo decidió interrumpir el proceso de Luis Castro, y destituyó al segundo de su plantel desde la llegada del astro portugués. El estratega de 63 años no pudo sobrevivir a un mal comienzo de la nueva temporada de la Pro League saudí, con apenas una victoria en tres partidos y las autoridades decidieron buscar un nuevo rumbo.

“Al-Nassr anuncia oficialmente que el entrenador Luis Castro ha dejado el club”, indicó el club en sus redes sociales oficiales. “Todos en Al Nassr estamos agradecidos con Luis y sus colaboradores por su trabajo esmerado durante los últimos 14 meses, y les deseamos la mejor de la suerte en el futuro”, completó el documento publicado.

La institución con sede en Riad empató el lunes 1 a 1 contra Al Shorta de Irak en el primer partido de la Liga de Campeones de Asia y el resultado no dejó conforme a los jeques. En abril de 2023, el técnico Rudi Garcia había dejado su cargo como líder del plantel de Al Nassr tras no lograr el primer puesto luego de la llegada de la leyenda con pasado en la Juventus, Real Madrid y Manchester United, entre otros equipos.

Según informaron los medios locales, Stefano Pioli, quien condujo al Milan al título de la Serie A en 2022 y que se encuentra en la búsqueda de nuevos horizontes, se encuentra entre los candidatos principales para tomar las riendas de uno de los equipos más populares de Medio Oriente. La idea es incorporar a un entrenador con trayectoria para que esté a la altura de dirigir a un grupo que cuenta con estrellas internacionales de la talla de CR7, Sadio Mané y Aymeric Laporte.

Además, el adolescente del Chelsea, Angelo Gabriel, también se sumó al club que tiene como máximo objetivo conquistar la Liga Pro de Arabia Saudita. El precio de transferencia del atacante brasileño de 19 años no ha sido revelado oficialmente, aunque los medios británicos informaron que se trató de un montó de alrededor de 19,1 millones de libras (25,06 millones de dólares).

Gabriel, que pasó la temporada pasada cedido en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1, había llegado a Stamford Bridge en julio de 2023 y ahora formará parte de Al-Nassr.

La urgencia de títulos radica en que Cristiano Ronaldo ha asegurado que se retirará “probablemente en dos o tres años”, y que, por el momento, quiere seguir jugando con Portugal en los siguientes partidos de la UEFA Nations League. “No sé si me retiraré pronto, dentro de dos o tres años, pero probablemente lo haga aquí, en el Al-Nassr”, declaró la leyenda lusitana al canal de su país Now, en el que mostró su “felicidad” por jugar en el club asiático y su deseo de continuar en él después de llegar en diciembre de 2022 tras salir del Manchester United.

El delantero también anunció su intención de seguir jugando con Portugal en los próximos partidos de la competición continental ante Croacia y Polonia, después de haber participado en la última Eurocopa, donde cayó ante Francia en los cuartos de final sin haber marcado ningún gol en el torneo. “Cuando deje la selección, no se lo diré a nadie por adelantado y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada. Ahora mismo lo que quiero es poder ayudar a la selección en los próximos partidos”, expresó el goleador.

Finalmente, en relación a su futuro próximo que podría concluir una notable trayectoria, el portugués señaló que no piensa en ser entrenador. “Ni se me pasa por la cabeza, nunca lo he pensado. No veo mi futuro pasando por ahí. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero sólo Dios sabe lo que me depara el futuro”, concluyó.