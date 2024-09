La llamativa respuesta del entrenador de Flamengo sobre el presunto interés por Darío Benedetto

El entrenador de Flamengo afirmó que no conoce al ex delantero de Boca Juniors, a quien la prensa brasileña lo nombró como candidato a reforzar a Flamengo

Tras su salida de Boca Juniors, Darío Benedetto se encuentra sin club y su nombre es candidato a reforzar varios equipos importantes de América. Sin embargo, el Pipa aún no tiene destino confirmado. Incluso, el entrenador del Flamengo, Tite, se enojó en conferencia de prensa por una pregunta sobre la posible llegada delantero argentino a la popular institución de Río de Janeiro.

Luego de la consulta del periodista, el ex seleccionador de Brasil se mostró incómodo ante el rumor que hace varios días circula en los medios de comunicación: ¿Benedetto está en la mira del Flamengo? “Gracias por la pregunta, porque estamos en un momento en que hay muchas noticias falsas y mucha desinformación”, comenzó el DT de 63 años.

“La información es falsa y quien lo ha dicho, mintió. Me gustaría saber el nombre de la persona, para hacérselo saber a todo el mundo, porque es fácil decir: ‘Oh, lo dijeron’. Y entonces están todos implicados. Y entonces todos están involucrados”, continuó el orientador del Flamengo. Y culminó el discurso: “A mí me gusta dar nombres. ¿Sabes por qué? Porque así se lo pensará dos veces antes de hablar. Porque eso no es fácil. Es mentira. Yo no dije nada y no conozco a Benedetto. Sólo jugué contra él”.

El pasado 19 de agosto comenzó a esparcirse el comentario de que el Pipa Benedetto estaba en el radar del Mengao, que actualmente se encuentra en cuartos de final de la Copa Libertadores esperando el choque ante Peñarol de Uruguay.

Tite, entrenador del Flamengo, desconoció rumores sobre un posible arribo de Darío Benedetto (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

Según conductor y relator Sebastián Vignolo, Benedetto estaba negociando con el club carioca. “Darío Benedetto podría jugar en Flamengo”, dijo el Pollo en el programa F90, emitido por ESPN. Acto seguido, el comunicador agregó que el arquero Agustín Rossi estaba intercediendo para que el punta surgido de Arsenal de Sarandí pueda incorporarse. El ex guardameta de Boca Juniors fue compañero del Pipa y desde mediados del año pasado se sumó al elenco brasileño.

“Ahí está Agustín Rossi, creo que hubo una recomendación también, así que el Pipa podría seguir su carrera en Flamengo”, aseguró Vignolo. Tras la tajante respuesta de Tite, quedó desmentido el rumor y el jugador que se marchó libre del Xeneize deberá buscar otro destino.

Cabe recordar que el atacante de 34 años hizo una promesa el año pasado. “Lo cierto es que nunca pensé en irme de Boca, y cuando me llegó la oferta de Inter de Porto Alegre, le dije a mi representante que en el único equipo de Sudamérica en que voy a jugar es en Boca”, sentenció en agosto de 2023. “Si tendría que hacerlo en otro lado (de Sudamérica), prefiero retirarme del fútbol”, acotó.

Darío Benedetto, ex delantero de Boca, en una fotografía de archivo (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En Boca Juniors, Benedetto jugó un total de 172 partidos y convirtió 71 goles y brindó 19 asistencias. Su mejor momento en su primera etapa en el club entre 2016 y 2019, en la que se ganó su mote de goleador del Xeneize. Cierra la lista de los máximos 20 anotadores históricos del club con el que logró seis títulos.

En su segunda etapa en el club el Pipa no pudo consolidarse y antes de su salida era suplente de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, los artilleros elegidos por el entrenador Diego Martínez. Ante la falta de minutos, Benedetto decidió acordar su rescisión anticipada con Boca Juniors.