La brutal crítica de un ex jugador de Boca y la selección argentina que fue entrenado por el DT de Brasil: “Es un desastre”

Pablo Mouche compartió vestuario con el técnico de Brasil durante su paso por Palmeiras

La selección de Brasil atraviesa un duro presente en las Eliminatorias Sudamericanas en medio de un proceso convulsionado con Dorival Júnior a cargo del equipo desde los primeros meses de 2024. Su eliminación en los cuartos de final de la Copa América y el flojo presente en la fase clasificatoria lo mantienen lejos de ser candidato al hexacampeonato en el Mundial 2026.

Las críticas de la prensa local tuvieron al ex DT del Flamengo en la mira, y ahora se sumó un ex jugador que estuvo bajo su tutela desde septiembre a diciembre de 2014. “Yo tuve a Dorival Júnior en Palmeiras, un desastre”, se sinceró el delantero con pasado en Boca Juniors, Pablo Mouche, en su trabajo como panelista en el canal deportivo TyC Sports.

Vale destacar, el sucesor de Ricardo Gareca en el Verdão llegó en mitad de la competencia y salvó al equipo del descenso por tan solo dos puntos. La enemistad entre ambos germinó ese mismo año, cuando Dorival lo había criticado: “Mouche vino en baja forma física, tardó 45 días en trabajar bien”. Y la respuesta no tardó en llegar: “Estoy sorprendido. Él me decía otra cosa en el día a día: que iba bien en los entrenamientos, que estaba mejorando, que era importante para el equipo y que la oportunidad iba a llegar. Es mentira cuando dice que estaba fuera de forma. Después de que dejó el club salió a hablar otra cosa públicamente, no consigo entender cómo un técnico dice una cosa durante tres meses y después dice otra cosa”.

Dorival Júnior asumió la responsabilidad por la derrota 1-0 ante Paraguay en Asunción (EFE/ Juan Pablo Pino)

Sus compañeros de trabajo interrogaron al ex jugador de la selección argentina (anotó dos goles en cinco partidos disputados en 2011 y también pasó por las juveniles) sobre los motivos de la calificación brindada al conductor de 62 años: “Es un entrenador que no me dejó nada. Jugué bastante, peleamos el descenso y nos salvamos, pero no me dejó nada”. Además, se mostró asombrado por su nuevo rol al mando de la Canarinha: “Me sorprendió que esté en la selección. Aparte, cómo hablaba: ‘vamos a jugar la final del Mundial’. Raro”.

Pablo Mouche hace hincapié en las últimas declaraciones de Dorival Júnior antes del encuentro contra Paraguay por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, cuando afirmó que Brasil iba a estar presente en la definición de la próxima Copa del Mundo, con triple sede en Estados Unidos, Canadá y México.

No es la primera vez que lo critica, ya que había hecho lo propio en junio pasado después del empate sin goles contra Costa Rica en el debut de Brasil por la Copa América. “No es apegado al jugador ni tampoco me aportó mucho desde la táctica. Creo que la selección le queda un poco grande”, le pegó en DSports Radio.

Mouche tuvo una dilatada trayectoria en Estudiantes de Buenos Aires, Boca Juniors, Arsenal, Kayserispor (Turquía), Lanús, Estrella Roja (Serbia), Olimpia (Paraguay), Banfield y San Lorenzo, entre otros clubes. En el ámbito de las selecciones, tuvo a Hugo Tocalli en la Sub 20 y registró un exitoso debut con la Mayor, ya que le marcó un doblete a Venezuela en un amistoso con victoria 4-1 como local en 2011 con la dirección técnica de Sergio Checho Batista. Su ciclo en la Albiceleste fue efímero porque su último compromiso fue en septiembre de ese mismo año con una caída ante Brasil bajo las órdenes de Alejandro Sabella.