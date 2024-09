El singular book de fotos a Franco Colapinto en Bakú y el tema de Nicki Nicole que eligió para compartirlo

Las caras de Franco Colapinto que generaron repercusiones en las redes sociales (@F1)

Franco Colapinto continúa su aventura en la Fórmula 1 y mientras espera por su segunda presentación en el autódromo de Bakú para correr el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto argentino que representa a Williams fue una de las atracciones y mostró todo su carisma para generar contenido en sus redes sociales.

El corredor bonaerense de 21 años captó la atención de la cuenta oficial de la máxima categoría del automovilismo mundial, que le realizó un divertido book de fotos. “Franco es todo un artista”, escribieron en @F1 con una serie de imágenes del rostro de Colapinto con diferentes gestos risueños. El contenido generó varias reacciones de los usuarios, que celebraron la distendida faceta del representante de la Argentina en la Máxima.

Las fotos de Colapinto también llegaron a la cuenta oficial del joven piloto, quien no posee community mánager y se encarga de generar su propio contenido. Franco eligió una de sus imágenes en primer plano para publicar en sus historias de Instagram con la canción “Ojos Verdes” de la artista Nicki Nicole.

Este comentario no pasó inadvertido, ya que el oriundo de Pilar había interactuado en las redes sociales con la cantante rosarina de 24 años. Todo comenzó cuando Colapinto escribió en su cuenta de X “video” y luego “foto”, pero con la referencia que se usa en los mensajes de WhatsApp cuando hay que abrir esa imagen.

Franco Colapinto compartió una imagen con un tema de Nicki Nicole de fondo (@francolapinto Instagram)

Justamente, en la foto, fue Nicki Nicole la primera en comentar debajo del mensaje. “No me deja abrirla”, le reclamó la artista y el piloto le respondió: “Te lo mando por privado”. Ahí se desató el tsunami de divertidos comentarios del público. “Dale Franco, activá ese DRS (Drag Reduction System)”, hizo alusión uno al sistema que permite el movimiento del alerón trasero, una mejor penetración del aire, mejor tracción y más velocidad en los autos para poder efectuar el sobrepaso.

El posteo de Colapinto tuvo casi 700 comentarios, mil retuits y más de 30 mil “me gusta”. Cabe recordar que Nicki Nicole, al igual que Bizarrap, es representada por Federico Lauría, quien se involucró de lleno para poder colaborar en la búsqueda de presupuesto en Williams para las nueve carreras finales de la temporada. Biza se acercó para darle una mano al piloto el año pasado.

Además, a Nicki Nicole le gusta la Fórmula 1 y contó que desde chica en Rosario miraba las carreras porque a su familia le apasiona el automovilismo. La cantante en 2023 estuvo presente en el Gran Premio de Miami y contó que su piloto favorito era Sergio “Checo” Pérez, aunque ahora el mexicano quedó postergado por el argentino.

Franco Colapinto y Nicki Nicole intercambiaron mensajes en las redes sociales

Colapinto, quien en su debut en la F1 finalizó 12° en Monza, Italia, llamó la atención en el circuito callejero de Azerbaiyán al mostrar una de sus pasiones: el mate.

En un video publicado por el equipo Williams en sus redes sociales, el deportista explicó con entusiasmo cómo le gusta tomar la popular infusión argentina. “Está caliente. Te despierta un poco. Se llama mate”, dijo el piloto mientras llevaba en la mano un termo y una mochila en la espalda. De acuerdo a las imágenes, varios integrantes del equipo británico se interesaron por esta bebida. “¿Está bueno?”, le preguntaron a Colapinto, a lo que él respondió: “Sí, está muy bueno”.

Según las declaraciones de Franco, el piloto no solo disfruta del mate amargo y sin azúcar, sino que asegura que este es el único modo de prepararlo. “Hay gente que lo toma con azúcar. Esto es amargo. Sin azúcar. No se permite azúcar. No se permite ningún azúcar en esto. Es profesional”, remarcó.

“Un mate matinal (café argentino) para Franco”, añadió la cuenta de Instagram de Williams con una historia con una foto del albiceleste caminando por el paddock con el termo y el mate en mano.

Franco Colapinto, con el mate en mano

Finalmente, al ser interrogado sobre si llevó consigo todo el equipo necesario para preparar mate durante su estancia en Azerbaiyán, Colapinto mostró el lateral de su mate, señalando una frase que rezaba: “Con Argentina, siempre”, lo cual evidenciaba su orgullo y apego por las tradiciones de su tierra natal.

Colapinto continúa desplegando su carisma y amabilidad en cada rincón del mundo hacia donde va a competir y deja en claro que las costumbres argentinas nunca se dejarán de lado.

