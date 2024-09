La dura autocrítica de Gabriel Arias tras la derrota de Racing en Tucumán: “Corrieron más que nosotros, es muy difícil pelear así”

Racing sufrió un duro revés en su visita al Monumental José Fierro de Atlético Tucumán. El Decano se impuso por la mínima diferencia gracias a la sociedad compuesta por el Pulga Rodríguez y Renzo Tesuri, quienes gestaron una obra magnífica para encaminar la victoria del combinado liderado por Facundo Sava, que dar pelea en la Liga Profesional.

La Academia no tuvo una buena producción, aunque mereció llevarse algo del norte argentino. Sin embargo, los hombres de Gustavo Costas no estuvieron finos en la definición y Tomás Durso se convirtió en una de las figuras de la jornada.

“¿Qué les está pasando que no encuentran la regularidad?”, le preguntaron desde ESPN a Gabriel Arias, uno de los referentes del plantel. Y el arquero, sin ningún tipo de filtro, expuso una autocrítica picante que marcó la ausencia de compromiso de varios de sus compañeros. “Es difícil de explicar. Sinceramente, creo que hoy tuvimos muchas situaciones, pero no entró. Después, hubo muchos momentos en donde había un jugador de Racing, había dos de Atlético Tucumán. Ellos fueron más intensos que nosotros. Corrieron mucho más que nosotros. Y ahí está la gran diferencia”, deslizó el ex Defensa y Justicia. Y sus argumentos se basaron en la concentración: “Cuando un equipo corre, mete y te empuja se nota. También fallamos cuando dejamos jugar al tipo más inteligente de ellos al recibir al borde del área solo. Hay que corregir muchas cosas. Ya no se puede tener más paciencia. Hay que empezar a tener resultados, porque dejamos pasar muchos puntos en el camino. Cuando los de arriba pierden puntos y nosotros no sabemos aprovechar la oportunidad, se hace muy difícil pelear cosas así. Ahora tenemos diez días para trabajar. Para agachar la cabeza, entrenar y empezar a conseguir resultados: ganar, ganar y ganar; no hay otra forma”.

Ante la insistencia sobre la irregularidad que atraviesa la Academia, Arias subrayó con ejemplos la reacción que necesita el equipo para encaminar la campaña. “Huracán había tenido varios partidos ganando uno solo, con muchos empates y se mantuvo primero durante varias fechas. Si nosotros no sabemos aprovechar cuando los de arriba pierden puntos, es muy difícil. Hoy tuvimos varias situaciones, porque tenemos grandes jugadores como Juanfer (Quintero), Roger (Martínez) o Johan (Carbonero) que no estuvieron finos. Cuando ellos están finos, todo es mucho más fácil para nosotros. Entonces, hay que seguir trabajando, seguir entrenando y empezar a ganar de local y de visitante. Hay que ganar todo”, cerró.

Luego del empate con sabor a poco que dejó el clásico frente a Independiente, Racing se trasladó al norte argentino con la misión de volver al triunfo para no perderle pisada a Vélez, en la cima de la Liga Profesional. Si bien Atlético Tucumán no se dejó intimidar con las figuras de la Academia, a través de la pelota parada el conjunto de Gustavo Costas hizo los méritos suficientes para abrir el marcador.

La exquisita pegada de Juanfer Quintero provocó serios problemas en la defensa del Decano. Y sólo por las notables intervenciones de Tomás Durso la visita no se puso en ventaja. El colombiano probó con un tiro libre que el arquero desvió al córner. Luego intentó sorprender con un gol olímpico que paralizó los corazones del público y unos instantes después buscó la cabeza de Roger Martínez, quien logró anticipar a toda la defensa, pero su testazo se fue desviado por el primer palo.

La mala fortuna para los de Avellaneda se instaló cuando Agustín García Basso se resbaló en la mitad de la cancha y cayó con el peso de todo su cuerpo sobre su hombro izquierdo. Una lesión que lo sacó del partido y su lugar fue ocupado por Leonardo Sigali.

En el complemento, la Academia tuvo la igualdad en los pies de Mura, pero el palo le negó el festejo al ex Estudiantes. La diagonal que le había sugerido Baltasar Rodríguez en el contragolpe le abrió el camino al lateral, quien se lamentó la ocasión desperdiciada. Los de Costas la habían hecho muy bien, pero la suerte jamás acompañó.

En el tramo final, el Decano tuvo la chance de liquidar el pleito con un tiro libre de Mateo Bajamich que Arias desactivó con un recurso propio del vóley. Y en contrapartida, las paredes construidas entre Roger Martínez y Agustín Almendra eran merecedoras de la conquista albiceleste, aunque la producción de Durso atentó contra los deseos bonaerenses.

Si bien Racing mereció llevarse algo del Monumental José Fierro, en líneas generales el equipo no estuvo a la altura y cedió terreno en la pelea por los primeros puestos del torneo doméstico. Si realmente quiere ser protagonista del campeonato, deberá replantearse muchas cosas. Como las decisiones que tomó el entrenador, quien jamás brindó una solución a los problemas que le generó Atlético Tucumán.