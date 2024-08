La golfista más viral volverá a disputar un torneo después de ocho años: “Estoy un poco nerviosa”

La golfista volverá a competir (_paige.renee)

Paige Spiranac, la reconocida golfista e influencer con más de 4 millones de seguidores en Instagram, volverá a competir en un torneo de golf luego de ocho años de ausencia. El evento tendrá lugar desde este miércoles en el prestigioso East Lake Golf Club en Atlanta, Georgia.

Spiranac, conocida por su carrera como golfista profesional y su notable presencia en redes sociales, está emocionada por participar en The Creator Classic, parte del Tour Championship. Este evento, respaldado por el PGA Tour, reunirá a los creadores de contenido de golf más populares del mundo. “Es la semana del Creator Classic, aunque estoy un poco nerviosa por volver a la competencia de juego en recorrido. Han pasado ocho años. No puedo esperar para esta fantástica oportunidad, mi objetivo es divertirme”, expresó la modelo a través de sus redes sociales.

The Creator Classic contará con la participación de 16 de los mejores creadores de contenido de golf, quienes competirán por el codiciado título. El PGA Tour ha asegurado que la producción del evento será de calidad premium, utilizando tecnologías de datos en vivo de ShotLink, trazado de tomas de TrackMan y gráficos en pantalla.

Después de haberse convertido en profesional en 2015 y haber competido en el PGA Tour en 2016, Spiranac está lista para enfrentarse nuevamente al desafío. Si bien dio batalla a nivel universitario en la División I de la Universidad de Arizona y San Diego State, ella misma admitió no estar muy confiada sobre su rendimiento en el torneo de nueve hoyos. “Podría ganar la mayoría de las pelotas de golf perdidas, pero eso es todo”, bromeó en sus redes sociales cuando un usuario sugirió que ella ganaría el torneo.

(@_paige.renee)

Tras haber ganado poco más de 7 mil euros en sus incursiones en el PGA Tour, Spiranac encontró su verdadero éxito como modelo e influencer. La viral golfista también se ha referido sobre su vida personal, mencionando que los hombres salían con ella por las clases de golf. Su popularidad en las redes sociales ha sido un factor importante en el auge del contenido de golf en plataformas como YouTube, lo que incluso llevó al PGA Tour a crear The Creator Classic para atraer nuevas audiencias al deporte.

En julio, The Athletic informó que, durante un periodo de 90 días este año, el contenido de golf en YouTube había sido visto más de 4.3 mil millones de veces. Esta tendencia no pasó inadvertida para el PGA Tour, que espera que eventos como The Creator Classic ayuden a captar más espectadores. “Esperamos que eso pueda traer a algunas de estas diferentes audiencias al PGA Tour para sintonizarlo el jueves y viernes en ESPN o Golf Channel”, comentó Chris Wandell, Vicepresidente Senior de Medios del PGA Tour.

A los 31 años, Paige Spiranac sigue siendo una figura influyente tanto en el golf como en el ámbito de los medios digitales. Su regreso a la competencia en The Creator Classic es un evento muy esperado por sus seguidores y por la comunidad del golf en general. Además de su participación en este torneo, su presencia constante en las redes sociales y su capacidad para atraer audiencias nuevas al golf continúan siendo un testimonio de su impacto en el deporte.

Este híbrido de competición y espectáculo promete destacarse tanto por el talento de los participantes como por la innovación tecnológica en su presentación. Así, The Creator Classic se perfila como un evento crucial, no solo para el PGA Tour, sino también para el futuro de la popularidad de la disciplina.