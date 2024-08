De la tribuna a la cancha: los jugadores-hinchas de Racing que disputarán el clásico ante Independiente

Parte del plantel de Racing, en la previa del clásico con Independiente

Apenas finalizada la goleada ante Huachipato, que le permitió a Racing acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el clásico ante Independiente se impuso como un objetivo primordial en el ciclo de Costas. La aplastante victoria sobre el conjunto chileno alimentó la confianza de un plantel que sueña con el título continental. “Apenas llegamos al vestuario, Gustavo nos dijo que la última vez que se convirtieron seis goles en un torneo internacional (ante Bolívar y 31 de Octubre, ambos 6-0), fue en la Copa Libertadores de 1967. Él está en todos los detalles y a nosotros nos da mucha ilusión”, reveló Agustín Almendra cuando se retiraba del Cilindro antes de comenzar a preparar el partido frente al Rojo.

La ansiedad de los hinchas se percibió desde el pasado martes, cuando después de cada conquista contra los andinos, en las tribunas se improvisaban canciones en contra de sus vecinos y les exigían a sus jugadores un triunfo “cueste lo que cueste”. En diálogo con Infobae, Marco Di Césare reconoció que desde el campo de juego notaron el deseo colectivo del pueblo albiceleste. “Es lo lindo del hincha. Sin importar el resultado, siempre va a alentar. Eso algo hermoso, porque ellos siempre te tiran para adelante. A veces hay momentos difíciles y a veces hay momentos buenos, pero ellos nos ayudan a no dormirnos en la cancha, porque sabemos que la gente siempre quiere más”, reflexionó el central, que se convirtió en uno de los pilares fundamentales en la estructura de la Academia.

Si hay algo que caracteriza al plantel, es la cantidad de simpatizantes que durante sus infancias estuvieron en las gradas del estadio alentando al conjunto de Avellaneda. Gustavo Costas es el líder espiritual que transmite el ADN Racinguista, mientras que Franco Zuculini, Almendra y Agustín Urzi contagian la pasión que heredaron de sus padres y comparten con los pibes surgidos del Tita un sentido de pertenencia único. Roger Martínez, Baltasar Rodríguez y Santiago Quirós son algunos de los casos que sienten la camiseta desde su etapa formativa.

“Yo me hice fanático por mis abuelos, que siguieron con el mandato de mi tatarabuelo. En el barrio donde nací, en Sitra (sur del conurbano bonaerense), son todos de Racing. Hoy siento que estoy cumpliendo un sueño. Me acuerdo que cuando se dio mi llegada al club, todos mis familiares se pusieron a llorar de la emoción”, explicó Urzi para este medio. El ex Banfield todavía recuerda sus días en la platea del Cilindro junto a su papá y sus tíos; aunque reconoce que dejó de ir a la cancha cuando comenzó a jugar en el Taladro, porque “podía quedar mal”.

El extremo disfruta de cada día, porque entiende que está viviendo “una locura”. “Es algo hermoso tener al estadio de fondo en los entrenamientos”, subrayó. Y de inmediato no dudó en brindar detalles sobre el día en el que se concretó su arribo al conjunto albiceleste: “Ya se había rumoreado como dos o tres veces que iba a venir, pero nunca se había podido dar. Por eso, cuando me escribió mi representante para decirme que ya estaba todo cerrado, llamé a mi viejo y nos pusimos a llorar de la felicidad. Fue un sueño hecho realidad”.

Presentación de Urzi en Racing

En vísperas del clásico, Agustín Almendra reconoció que prefiere “dejar a un lado el fanatismo”, porque para el futbolista “se trata de un trabajo”. “Sabemos que es un partido diferente y ojalá que lo podamos ganar, pero tampoco hay que hacer locuras. Tenemos la cabeza puesta en en quedarnos con los tres puntos”, insistió.

Todos coinciden en que llegan en un gran momento, luego de la goleada ante Huachipato. “La verdad es que se pudo ver un buen nivel. Gracias a Dios logramos el objetivo de avanzar en un torneo que que nos da mucha confianza”, destacó Di Césare. Y en la misma sintonía, Urzi agregó: “Tenemos un grupo muy lindo y por suerte se nos fueron dando los resultados. Trabajamos día a día para poder mantener este nivel y darle más alegrías a la gente”.

La relación entre algunos jugadores se forjó en el Mundial Sub 20 que organizó Polonia en 2019. Santi Sosa, Almendra, Facundo Mura, Cambeses y el propio Urzi fueron parte de la delegación argentina que se despidió en los octavos de final, tras caer con Mali por penales. “Cada vez que nos convocaba el Bocha (Batista), sentíamos que estábamos para lograr cosas importantes. De ahí salieron un montón de cracks, como Julián Álvarez o Alexis Mac Allister, por ejemplo”, recordó el extremo surgido del Taladro.

El ex Banfield aún mantiene un vínculo con los campeones del mundo. “Fue increíble haber compartido la cancha con ellos. Hoy, después de todo lo que ganaron, mantienen su humildad y cada tanto nos tiramos mensajes. A veces les rompo las bolas para que les manden saludos a algunos amigos”, confesó entre risas.

De otra generación, pero con un paso reciente en el combinado nacional Sub 23 que participó de los Juegos Olímpicos de París fue el central surgido del Semillero del Mundo. Para Di Césare también fue especial estar al lado de los héroes de Qatar, como la Araña, Nico Otamendi y Gerónimo Rulli. “Fue una experiencia inolvidable. Creo que que todo eso que viví en Francia ayuda para plasmarlo en el club y fortalecer el crecimiento individual y grupal”, reflexionó.

Agustín Almendra es uno de los hinchas de Racing que se convirtió en una pieza fundamental en el equipo de Costas

La sinergia que se percibe entre cuerpo técnico, jugadores y simpatizantes está cimentada en la esperanza de la posible conquista en la Copa Sudamericana. Hace unos días, un fanático recorrió 1.500 kilómetros a dedo para apoyar a la Academia en Viña del Mar, por el duelo de ida ante los chilenos. “Es un chico que se llama Alejo. Cuando me enteré de lo que estaba haciendo, le mandé un mensaje y me puse a disposición para cualquier cosa que necesitara. Me comentó que un dirigente le había conseguido una entrada, pero después Gustavo (Costas) me pidió su número, porque lo quería invitar al Cilindro. Es parte de la locura que genera Racing, por suerte los hinchas están con nosotros”, describió Almendra.

“Son los fanáticos que necesitamos”, le dijo el DT en un mensaje privado al joven adolescente que cruzó la Cordillera de los Andes gracias a la solidaridad de otros simpatizantes. Agustín Urzi describió al estratega que se convirtió en un símbolo de la Academia, como “un personaje que puso la vara muy alta”. “Siempre nos pide que no nos relajemos. Él conoce muy bien al club, porque se fumó el descenso, ascendió y ganó la Supercopa. Mi viejo está orgulloso de que lo pueda tener al lado y siempre me dice que lo disfrute al máximo”. Como lo resumió Bruno Zuculini en su momento, para lograr los objetivos “se requiere de un trabajo grupal constante, en el que todos tenemos que estar las 24 horas viviendo por y para Racing”. Y este domingo el orgullo de Avellaneda volverá a ponerse en juego en el clásico que se presenta como uno de los máximos desafíos del semestre. Un duelo en el que la pasión estará presente en las tribunas y en la cancha.