Las concluyentes opiniones de dos glorias de los All Blacks sobre la victoria ante Los Pumas

Los ex jugadores de los All Blacks John Kirwan y Jeff Wilson

El pasado fin de sábado, los All Blacks lograron una destacada victoria en Auckland frente a Los Pumas. John Kirwan y Jeff Wilson, ambos exjugadores del histórico equipo neozelandés, hablaron en The Breakdown sobre este triunfo comparándolo con la derrota previa en Wellington ante Argentina.

Kirwan, quien participó en las dos primeras Copas Mundiales con los All Blacks, siendo parte del equipo que se consagró campeón del mundo en Nueva Zelanda en 1987, destacó la diferencia en la actitud y precisión del equipo en Auckland. “Fue una gran respuesta. Todos estos jugadores dieron la cara. Hablo de actitud y precisión, y cuando juntas ambas cosas consigues una actuación así. Así que creo que fue excepcional, exactamente lo que necesitábamos”.

Por último, el ex full back maorí aclaró que Nueva Zelanda fue muy superior, determinante en los momentos específicos y que no le dio oportunidad de crecer a Argentina en el partido. “La gente dice que Argentina no apareció, pero en realidad los All Blacks no le dieron la oportunidad de aparecer. Les plantaron cara desde el primer minuto, realmente dominantes en el área de contacto y con un mejor juego de patadas. Una actitud realmente buena”, expresó.

Jordie Barrett siendo tackledo por Matias Moroni (Photo by Grant Down / AFP)

El otro ex jugador que comentó sobre el encuentro entre los del pacífico y el seleccionado nacional fue Jeff Wilson. El ex pateador de Nueva Zelanda, quien fue parte de su seleccionado en las Copas del Mundo de Sudáfrica 1995 y Gales 1999 dijo: “Simplemente, los All Blacks pasaron la prueba y Argentina no. La historia nos decía que esto era una posibilidad dados los resultados que hemos visto entre estos dos equipos. Argentina no pudo adaptarse a las condiciones y a un equipo de los All Blacks que llegó y cumplió en todos los frentes. Se preparó bien y fue una demolición; fue una clínica”.

Los integrantes del plantel albiceleste arribaron al país luego de los encuentros en tierra neozelandesa y quedaron desafectados hasta el viernes, donde se encontrarán de nuevo en Casa Pumas para empezar a preparar los partidos frente a Australia.

Felipe Contepomi, entrenador principal, confirmó la lista de jugadores para enfrentar a los Wallabies. Entre los más destacados se encuentran el regreso de Guido Petti y de Santiago Grondona, quien vuelve al seleccionado luego de una lesión de rodilla. También resaltan la convocatoria del ex jugador de seven Rdrigo Isgró y el jugador del San Isdro Club Justo Piccardo.

La Lista: Asevedo, Luciano (jugador desarrollo), Bello Eduardo, Creevy Agustín, Gallo Thomas, González Juan Martín, Grondona Santiago, Kremer Marcos, Lavanini Tomás, Matera Pablo, Molina Franco Montoya Julián, Oviedo Joaquín, Pedemonte Bautista, Petti Guido, Rubiolo Pedro, Ruiz Ignacio, Sclavi Joel, Sordoni Lucio, Vivas Mayco, Alborboz Tomás, Bazan Vélez Lautaro, Bertranou Gonzalo, Carreras Mateo, Carreras Santiago, Chocobares Santiago, Cinti Lucio Cordero Santiago, Delguy Bautista García Gonzalo, Isgró Rodrigo, Mallía Juan Cruz, Mendy Ignacio, Orlando Matías y Piccardo Justo,

Guido Petti podría volver al equipo (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El primer cotejo será frente a Australia el sábado 31 de agosto en el Estadio Jorge Luis Hirschi de la ciudad de La Plata. El segundo encuentro se disputará en el Estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe el sábado 7 de septiembre. Por último, Argentina se despedirá del país en Santiago del Estero jugando frente a Sudáfrica el 21 del mismo mes. El último partido de este Rugby Championship será frente a los últimos campeones del mundo el 28 de septiembre en Nelspruit, Sudáfrica.