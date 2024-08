El ojo del hincha de Boca en el mercado de pases: el puesto clave a reforzar y los nombres que exigieron

Encuesta a hinchas de Boca: ¿Cómo evalúan al mercado de pases?

El mercado de pases se achicó para varios: cuando casi todos tenían como fecha de cierre el próximo 31 de agosto, la AFA aclaró que habrá tiempo de efectuar incorporaciones hasta este jueves 22/8 y los clubes no tendrán posibilidades de gozar de excepciones para contratar jugadores aunque ejecuten ventas en esa última semana. Así las cosas, parece poco viable que Boca Juniors presente alguna cara nueva que se sume a las incorporaciones que ya tomaron rodaje: Gary Medel, Tomás Belmonte, Ignacio Miramón, Agustín Martegani, Brian Aguirre y Milton Giménez.

Sin embargo, el Consejo de Fútbol intenta destrabar la situación de Alan Velasco, por el que DC United de la MLS exige más de 7 millones de dólares. El ex Independiente es un viejo anhelo de Juan Román Riquelme, que considera que sería oportuno contar con una alternativa más en la ofensiva para afrontar la Liga Profesional, Copa Argentina y los hipotéticos cuartos de final de Sudamericana (si el equipo avanza este jueves en Belo Horizonte frente a Cruzeiro).

El puesto más solicitado para reforzar por los hinchas de Boca en una encuesta realizada en los últimos días fue la zaga central. Los fanáticos xeneizes entienden que los niveles exhibidos hasta ahora son bajos y además comprenden que es necesaria una variante a Marcos Rojo por sus continuas lesiones (sumado a la baja de Nicolás Valentini, quien se marchará libre a fin de año).

“Necesitamos un suplente para Rojo porque colgamos al chico (Valentini). Rojo es más lo que no juega que lo que juega”, sentenció uno de los entrevistados. Otro coincidió: “Tiene que venir un central porque Rojo se lesiona, Lema también, Medel y Figal están flojos”. Un tercero apuntó que la mayoría de los zagueros del plantel son derechos y eso complica el armado del once a Diego Martínez. El único que se atrevió a aportar un nombre, se inclinó por el defensor de Vélez Valentín Gómez.

Uno de los pocos que miró otra línea, aportó el nombre y apellido del futbolista con el que Boca rompería el mercado, justo después de que River presente al campeón del mundo Marcos Acuña y que se instalen los rumores del arribo del colombiano James Rodríguez: “Me gustaría que rompan el chanchito, que traigan a Velasco”. Pero uno más opiniones, y variadas: desde un reemplazante para Chiquito Romero hasta un lateral derecho que sea suplente de Advíncula y hasta otro 5 de jerarquía.

“Los que compraron ahora no sé dónde jugaron ni nada, pero el tema es que no podés laburar tan mal administrativamente. Sos Boca, el mejor club de América, ¿y no podés mandar un mail, loco?”, se quejó uno de los simpatizantes más críticos, recordando el episodio de la tardía inscripción de los refuerzos para los 16avos de final de la Sudamericana. En la misma sintonía, un último hincha vociferó por las malas ventas: “Con Equi Fernández pasó lo mismo que con Almendra y Varela, se fue por dos mangos”.

EL MERCADO DE PASES DE BOCA

· Llegaron: Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre, Milton Giménez, Agustín Martegani e Ignacio Miramón

· Se fueron: Ezequiel Bullaude, Ezequiel Fernández, Darío Benedetto, Jorman Campuzano, Luca Langoni y Norberto Briasco