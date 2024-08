Hizo un gesto antideportivo que dio la vuelta al mundo, fue abucheado en los Juegos Olímpicos y recibió críticas de un compañero: “Hay que comportarse”

Los neerlandeses se impusieron por penales después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario

La definición del hockey sobre césped masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024 dio la vuelta al mundo después de un polémico final con victoria de Países Bajos ante Alemania, que incluyó un festejo antideportivo de uno de los campeones cara a cara contra el arquero teutón. Eso generó una pelea entre los jugadores y ahora fue el turno de escuchar a los protagonistas de este singular momento que empañó la celebración neerlandesa.

El conflicto surgió durante los penales, después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. El número 51 de los Países Bajos, Duco Telgenkamp, convirtió la pena máxima decisiva que le dio el primer puesto a sus compañeros en el Estadio Yves-du-Manoir. Allí, en lugar de ir a festejar con todo el plantel, volvió tras sus pasos, se agachó enfrente al guardameta, Jean-Paul Danneberg, quedó a pocos centímetros suyo, se llevó la mano a la boca en señal de silencio y le lanzó una cachetada al casco de protección. Con sangre fría, el portero mantuvo su postura estoica basada en absoluta indiferencia.

Uno de los árbitros se acercó para frenar la provocación, e incluso charló con Danneberg para evitar que la situación escale a mayores. Sin embargo, la chispa ya se había encendido. El 9 de Alemania, Niklas Wellen, corrió hacia su rival para recriminar ese accionar y fue apartado por un contrario, que lo agarró del cuello. El diario NOS Sport ofreció una posible explicación sobre el comportamiento de Telgenkamp, ya que Danneberg había dicho que “Países Bajos le tendría miedo a Alemania” antes de afrontar la final.

En este sentido, el arquero que se quedó con la medalla de plata se mostró muy ofendido en declaraciones publicadas por el periódico Daily Mail: “Eso fue lo más irrespetuoso que he experimentado en el deporte”. “No sé cómo alguien puede ser tan mal ganador. Es el mejor momento de su vida y lo abuchean por ello en la ceremonia de entrega de premios”, manifestó sobre la reprobación que recibió el jugador de 22 años durante la premiación.

La foto de la polémica entre Duco Telgenkamp y Jean-Paul Danneberg REUTERS/Anushree Fadnavis REUTERS

Otro de los que habló fue el primero en salir a defender a Jean-Paul Danneberg. Niklas Wellen fue consultado por los medios alemanes sobre lo que le tocó observar: “Esto es lo más antideportivo que he visto en mi vida por parte de un ganador”.

Duco Telgenkamp fue la voz más solicitada por estas horas para comprender sus motivos y las explicaciones van en consonancia a lo precisado por NOS: “Había artículos que nos tomamos como algo personal. Después de eso, todo se volvió muy emotivo”. El capitán de los Países Bajos, Thierry Brinkman, respaldó esa versión: “El portero alemán había dicho de antemano que íbamos a tener miedo de Alemania. Lo compartimos en nuestra aplicación de grupo. Quizás nos venía bien ese uno por ciento de motivación adicional”.

Sin embargo, Brinkman no apoyó la reacción: “Pero también quiero subrayar que somos un equipo campeón. Entonces hay que comportarse así”. El arquero de la Orange, Pirmin Blaak, minimizó el asunto en dichos vertidos por el medio NPO Radio 1: “Me parece que todo está completamente sobrevalorado, se está exagerando enormemente. Por supuesto, no es muy correcto lo que sucedió, pero fuimos puestos en el punto de mira por el portero alemán en los medios de comunicación”.

El entrenador del equipo, Jeroen Delmee, acompañó el tono: “Los medios buscan un poco de sensacionalismo, y esto fue sensacionalismo por un momento. Fue una imprudencia juvenil, y se arrepintió de inmediato”. Y Telgenkamp hizo públicas sus disculpas: “No debería haber hecho eso, simplemente fueron las emociones. No fue muy inteligente de mi parte volver con el portero. Quiero decir, ganamos y entonces no debería haber dejado que mis emociones me superaran. También lo lamento, aunque no sé si a los alemanes les servirá de algo”.

El festejo de Duco Telgenkamp tras ganar el partido en los penales (REUTERS/Adnan Abidi) REUTERS