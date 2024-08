Un periodista se emocionó en medio de la entrevista con la jugadora que le dio el bronce a Las Leonas en París: “Es una Messi del hóckey”

Juan Martín Rinaldi no pudo contener las lágrimas durante la nota con Sofía Cairó, ganadora de la medalla de bronce en hockey sobre césped en París 2024

Las Leonas lograron una nueva medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 al ganar el bronce en los penales ante Bélgica, lo que generó una enorme emoción en el seleccionado argentino de hóckey sobre césped y en los periodistas que cubrieron el evento en la capital de Francia.

En medio de la entrevista con la jugadora Sofía Cairó, quien fue la encargada de convertir el último penal que le dio la victoria a las argentinas ante las belgas (3-1) con una gran definición, el periodista de TyC Sports Juan Martín Rinaldi no ocultó su alegría y se quebró al aire en el diálogo con la Leona de 21 años, oriunda del club del oeste del Gran Buenos Aires.

“La quiero y es parte de mi familia, me pone re contra feliz y ella lo sabe. No quiero emocionarme, ya lloré con Sofi... tiene un montón de tíos, pero yo soy un tío postizo”, comenzó Rinaldi mientras su colega, José Montesano adelantaba que estaba a punto de quebrarse de la emoción.

El punto más emotivo de la charla se dio cuando se tocó el tema familiar. El conductor le recordó a la jugadora que su padre, madre y hermanos estaban en París, pero que había otras dos personas muy especiales que estaban mirando los Juegos por televisión desde Argentina, como sus abuelos. “Sé que están mirándome. Quiero decirles que estoy muy bien y muy feliz y les dedico esta medalla que sé que siempre están conmigo”, dijo la Leona entre lágrimas. “Te quiero, Sofi. Hermosa”, le contestó Rinaldi, con la voz quebrada.

Sofía Cairó festeja el gol de penal que le valió la medalla de bronce a Las Leonas en París 2024 (REUTERS/Anushree Fadnavis) REUTERS

“Te me emocionaste, amigo... Está bueno emocionarse con estas cosas porque has vivido el crecimiento de ella a la par, con sus alegrías y tristezas”, replicó Montesano. “Yo la veo jugar desde los nueve años por miles de canchas. Es la Messi jugando al hóckey, pero nunca pensamos que de Mariano Moreno iba a llegar hasta acá”, completó Rinaldi.

En otra de las preguntas, Rinaldi le consultó por qué motivo no deja el club Mariano Moreno y da el paso hacia uno de Primera A. como el resto de sus compañeras de equipo. Cairó le respondió: “El club para mí es todo. Estoy ahí desde que soy chiquita y no pienso nunca en cambiarme de club. Para mí es una manera tan increíble de representar a Mariano Moreno y voy a seguir porque es lo más y no hay nada que se compare con eso”.

Sobre el último penal, Sofía contestó que estaba muy tranquila pese a la gran responsabilidad de convertir el tanto del triunfo por el tercer puesto. “Traté de no pensarlo ni de escuchar nada de lo que se decía afuera. Fui y lo tiré, al principio sabía que me iba a dar vuelta, pero no sabía cómo lo iba a definir... Cuando vi un agujerito dije: ‘Es ahí', por suerte entró y festejamos”, expresó.

Sofía Cairó, del club Mariano Moreno a ser medallista olímpica en París 2024. Una experiencia que jamás olvidará y que le dará mayor empuje para seguir logrando sus sueños. Del barrio, al mundo.