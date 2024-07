Escándalo y versiones cruzadas por el error que sacó a la mejor velocista de Nigeria de los 100 metros en los Juegos Olímpicos: “Habrá sanciones”

Favour Ofili no podrá competir en los 100 metros (REUTERS/Lucy Nicholson)

La delegación de Nigeria en los Juegos Olímpicos de París 2024 está envuelta en un escándalo por el furioso descargo realizado este martes por la atleta Favour Ofili, la mejor corredora del país en los 100 metros, después de que haya divulgado que se habían olvidado de inscribirla en esa distancia. Ahora, el episodio tomó un inesperado giro porque se publicó el acta de anotación enviada al Comité Olímpico de Nigeria (NOC, por sus siglas en inglés), donde figura su nombre, y el Ministro de Desarrollo Deportivo pidió llegar hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables de esta situación.

Deji Ogeyingbo, gerente de Making of Champions (empresa encargada del scouting y el desarrollo de atletas en África con posibilidad de ganar medallas), subió una imagen a su cuenta personal de Twitter con la lista oficial emitida al NOC y firmada por el Director Técnico de la Federación de Atletismo de Nigeria, Samuel Onikeku, en cuanto a los deportistas que tienen posibilidad de competir en la cita. En ese papel se observa el nombre de Ofili inscripto en los 100, 200 y 4x100 metros. “Haga con esta información lo que quiera”, escribió en la publicación.

En este contexto, Onikeku salió a hablar en declaraciones tomadas por el portal TV360 Nigeria: “Inscribimos a Ofili para los 100m, 200m y el relevo 4x100m. No sabemos cómo se perdió su nombre en los 100m. Esta es nuestra posición como Federación”. Favour Ofili es medallista de plata en los Juegos de la Commonwealth, campeona de los Juegos Africanos, ex campeona mundial Sub-20 y campeona de los Campeonatos Africanos de Atletismo Senior en los 200m. Ocupa el puesto 22 de la World Ranking entre los corredores de 100 metros y está en la 216° del escalafón en el universo del atletismo.

La planilla enviada al CON con la anotación de Favour Ofili

John Owan Enoh, ministro de Desarrollo Deportivo, respaldó la versión de la AFN: “Al escuchar la angustia de Ofili esta mañana, me puse en contacto con la Federación de Atletismo de Nigeria. El Director Técnico, Samuel Onikeku, declaró categóricamente que Favour Ofili estaba registrada para los 100m, 200m y el relevo 4x100m. La Secretaría General de la AFN también afirmó que la lista final enviada por ella al NOC (el único organismo del Comité Olímpico Internacional que recibe la lista final de atletas) incluía a Ofili en los 100m también. Estoy en contacto con el Presidente del NOC sobre esto y espero su explicación”.

“No toleraré esta total imprudencia. Es altamente imperdonable, y habrá sanciones exhaustivas después de investigar dónde y de quién provino esta grave negligencia. Todas las partes deben tomar sus deberes muy en serio. El modo actual de operar del Ministerio Federal de Desarrollo Deportivo no permite la incompetencia en ningún nivel”, manifestó. Y cerró: “Como medida inmediata, la Federación Atlética de Nigeria y el Comité Olímpico de Nigeria deben asegurarse de que Favour Ofili no se vea privada de la oportunidad de competir en las carreras para las que está calificada y registrada para representar al país en los Juegos Olímpicos de París. Ella está comprometida a demostrar su capacidad”.

El conflicto inició este martes a través de un posteo realizado por la mujer en sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram frente a la posibilidad trunca de lucirse en esta especialidad a los 21 años: “Es con gran pesar que acabo de ser informada de que no competiré en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos. Me clasifiqué, pero la AFN y el NOC no me inscribieron. He trabajado durante 4 años para ganarme esta oportunidad. ¿Para qué?”.

Su enojo quedó exteriorizado ante los ojos del mundo: “Si los responsables NO son castigados por quitarme esta oportunidad, ninguna organización podrá SER CONFIABLE en el futuro”. “El próximo es el de 200 metros. ESPERO QUE ME INSCRIBAN”, lanzó. Si hubiera sido anotada en tiempo y forma, debería haber comenzado a competir este viernes, pero recién debería aparecer este domingo si finalmente cumplen con el protocolo.