La insólita estrategia de ataque de un esgrimista en los Juegos Olímpicos que recorre el mundo: “Mientras no haga una fatality está permitido”

La técnica de un esgrimista que sorprendió a todos en París

La edición actual de los Juegos Olímpicos está dejando, además de medallas y récords, momentos insólitos que trascienden lo estrictamente deportivo. Uno de esos involucró al esgrimista francés Sebastien Patrice, cuya peculiar técnica durante su combate ha sido ampliamente comentada en redes sociales.

Durante su enfrentamiento contra el alemán Matyas Szabo, el galo tomó una decisión táctica sorprendente: avanzó hacia su rival a base de saltos, un movimiento poco común en la esgrima. Esta inusual estrategia no pasó desapercibida y rápidamente captó la atención en redes sociales. En la plataforma X, la acción se viralizó con un video que ya acumula dos millones y medio de reproducciones.

La reacción de su rival al ver la técnica de Patrice fue de estupefacción. El alemán retrocedió desconcertado, agregando dramatismo al momento. La secuencia culminó con Szabo desparramado sobre la plataforma y su casco en el suelo, tras intentar un contraataque fallido.

La viralización del video trajo consigo una marea de comentarios y comparaciones con videojuegos de lucha, en donde los usuarios bromearon sobre su técnica, parecida a la utilizada por jugadores novatos de consolas.

“Mientras no le haga un Fatality diría que todo está permitido. No creo que esté contemplado dentro del reglamento”, bromeó un usuario. Otro comentó: “Me recuerda a la primera vez que jugué a Mortal Kombat o a Tekken. No me escondo”. Las comparaciones no se detuvieron ahí, “Si fuese un videojuego seguro que su rival hubiese reaccionando rompiendo el mando”, añadió otro internauta. “Encontró el bug y lo está aprovechando aunque la belleza de un buen deportista es ganar de forma honesta”, consideró otro.

Patrice ayudó a su rival a levantarse tras ganar el punto (Reuters)

Este acontecimiento no solo ha capturado la atención de los seguidores del evento, sino que también generó un debate profundo sobre la validez y aceptación de nuevas tácticas en deportes de tradición histórica como la esgrima. Los críticos de la maniobra de Patrice argumentaron que su táctica desvirtúa la esencia técnica de la disciplina, un deporte conocido por su precisión y control. Algunos expertos sugirieron que permitir estas técnicas podría abrir la puerta a un estilo de combate más caótico y menos reglamentado.

Por otro lado, una parte de los aficionados y especialistas en esgrima opinaron que la innovación y la adaptación a nuevas estrategias son parte del crecimiento de cualquier deporte. Según esta visión, las nuevas tácticas, aunque inusuales, podrían enriquecer y dinamizar la competencia. La esgrima, como cualquier otra disciplina, puede evolucionar con el tiempo y adaptarse a nuevos estilos y técnicas.

A pesar de la repercusión que generó su actuación en los Juegos Olímpicos, cabe aclarar que, aunque pudo celebrar ganar un punto, finalmente perdió con un resultado de 13 a 15 y se despidió del certamen en los octavos de final del sable individual masculino.

Si bien la particular técnica de Patrice sorprendió al mundo en su último combate en los Juegos Olímpicos, no es la primera vez que el francés utiliza saltos constantes para avanzar y atacar. Entre los videos propagados en las redes apareció uno correspondiente a finales del 2023, donde se veía a Patrice empleando este recurso durante las semifinales masculinas del Grand Prix de Sable de Orleans 1 contra Maxime Pianfetti.

El esgrimista utilizó la técnica en 2023