Alarma en Boca Juniors: se lesionó otro futbolista y se perdería la revancha contra Independiente del Valle en la Copa Sudamericana

Marcelo Saracchi ocupó el banco de suplentes contra Independiente del Valle en el Estadio Banco Guayaquil (REUTERS/Agustin Marcarian)

Boca Juniors logró un meritorio empate sin goles contra Independiente del Valle, que lo dejó bien posicionado para resolver el pase a octavos de final de la Copa Sudamericana en la Bombonera el próximo miércoles desde las 21:30 (hora argentina). El entrenador, Diego Martínez, llegó a este duelo con muchas bajas por distintas cuestiones sumado al inesperado problema en la inscripción de los refuerzos para esta fase del torneo, ya que no llegaron a enviar los papeles en término y se quedarán afuera de esta instancia. Y como si fuera poco, se sumó una nueva ausencia para el próximo partido contra Defensa y Justicia y, probablemente, tampoco pueda estar en la revancha contra los ecuatorianos.

En las primeras horas de esta tarde, los focos se colocaron sobre Marcelo Saracchi porque el periodista de ESPN, Augusto Cesar, encargado de la actualidad del Xeneize, afirmó que el lateral izquierdo se realizó estudios después de sufrir una lesión muscular y se aguardaba el parte médico para conocer la gravedad de la dolencia física. En este sentido, el cronista de TyC Sports, Leandro Tato Aguilera, amplió la información y confirmó que los estudios realizados arrojaron un desgarro. Hasta el momento, el club no comunicó nada en sus redes oficiales. De confirmarse esto, no darían los tiempos para que se recupere y diga presente en la vuelta contra el Negriazul.

El futbolista de 26 años fue parte del viaje a Quito para afrontar el primer cruce de la llave, pero se quedó en el banco y no ingresó en los 90 minutos. En lo que va de 2024, solo sumó 740 minutos repartidos en 12 partidos, en los cuales convirtió un gol y una asistencia. Esas dos contribuciones ocurrieron en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la victoria por 4-0 ante Nacional Potosí como local.

* El resumen del empate sin goles contra Independiente del Valle

El tenor del cuadro médico lo obligará a perderse los próximos encuentros de Boca Juniors hasta su puesta a punto y para Diego Martínez es un nuevo dolor de cabeza porque pierde al suplente de Lautaro Blanco sumado a ser una variante para utilizar en la banda derecha si así lo necesitaba el director técnico. El único motivo de Martínez para sonreír es que recuperará para el duelo decisivo a Pol Fernández tras cumplir una fecha de suspensión.

De igual forma, el cuadro de la Ribera prescindirá de Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez, las cuatro incorporaciones que no pudieron ser inscriptas para el Playoff de la Copa Sudamericana. En conferencia de prensa, el entrenador se refirió a la irregular situación de las caras nuevas que no pudieron sumar minutos con esta camiseta: “Es una situación que a ninguno de los que somos parte de la institución nos gusta estar viviéndola, pero todos somos parte. Ante situaciones en la vida donde uno tiene dificultades, tenés dos respuestas: o te quedás lamentándote, echando culpas o buscas responsabilidades, que eso no existe de parte nuestra porque somos parte de Boca Juniors y todos somos responsables de cuando ganamos o perdemos, o mirás para adelante y tratás de sacar adelante situaciones adversas”.

Estos jugadores se suman a los cuatro convocados a la selección argentina para los Juegos Olímpicos de París 2024 (Leandro Brey, Cristian Medina, Equi Fernández y Kevin Zenón). Además, hay cinco protagonistas que se perdieron el partido de ida y, en algunos casos, se deberá aguardar su evolución. Lucas Blondel continúa en proceso de recuperación por una rotura ligamentaria de rodilla, Aaron Anselmino y Nicolás Figal también faltaron al viaje a Ecuador, Cristian Lema quedó descartado por una lesión muscular la semana pasada y, a último momento, Edinson Cavani acusó molestias físicas que lo llevaron a ser preservado.

* La declaración de Diego Martínez sobre los refuerzos que no fueron inscriptos

Por otro lado, hay cuatro futbolistas que están marginados de la consideración porque Darío Benedetto (acordó la rescisión del contrato), Frank Fabra y Norberto Briasco fueron separados del plantel por decisión de Martínez, mientras que Nicolás Valentini dejó de entrenarse por pedido de la dirigencia, luego de no alcanzar un acuerdo por la renovación del contrato que vence en diciembre próximo.

Antes de poner su cabeza en ese duelo contra Independiente del Valle, Boca Juniors enfrentará este domingo desde las 20 (hora argentina) a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la sexta fecha de la Liga Profesional, que lo tiene en la 12° colocación con siete puntos. Tiene que sumar unidades porque permanece afuera de los puestos de clasificación por tabla anual a la Copa Libertadores 2025.