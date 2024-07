11 frases de Scaloni: el “final de película” de Di María, las “lágrimas que dignifican” de Messi y por qué sus dudas ayudaron a ganar la Copa América

Scaloni hablo de la angustia de Messi por salir en la final de la Copa America

Lionel Scaloni está en la etapa de cosecha gruesa en su carrera. Luego de ganar su segunda Copa América, con la estrella del Mundial de Qatar aún reluciente y la Finalissima como bonus track, tanto él como la selección argentina generan furor a su paso en el país. Como prueba, está la revolución que causó la presencia del director técnico en un shopping de Rosario.

El Gringo, de 46 años, habló del impacto que provocó la Albiceleste en el pueblo argentino y sobre otros temas en una entrevista con Telenoche realizada en la puerta de la casa de sus padres en Pujato, Santa Fe. El DT fue uno de los integrantes de la delegación que volvió a la Argentina tras la gesta en Estados Unidos: llegó junto a su esposa española y sus hijos para compartir tiempo con sus padres y sus hermanos, antes de regresar a Mallorca, donde reside.

“Nosotros somos uno más, ocupamos una posición privilegiada, pero jugamos para nuestra familia, nuestros amigos; en definitiva, para el país; no estamos ajenos a eso”, planteó Lionel, quien contó una anécdota personal para ilustrar la luna de miel que están viviendo los integrantes de La Scaloneta. “La otra noche fuimos a comer a un pueblo cercano y ver a la gente desesperada por sacarse una foto conmigo, nos llena de orgullo. Es una experiencia única y ojalá sirva para el futuro. Es lo que todos deseamos y estamos felices de poder brindarle a la gente la alegría que se merece. Es fútbol, no es más que eso, pero para ellos es especial, es felicidad”, añadió.

Y pensar que este último hito pudo habérselo perdido. Es que en noviembre de 2023, luego del triunfo ante Brasil de visitante por Eliminatorias, había puesto en duda su continuidad en el banco de suplentes. “Hay que ser sincero, es una posición que demanda mucho. No es sólo armar el equipo, demanda bastante. El año después del Mundial lo sufrí mucho, se vinieron muchas cosas muy de repente y tenés bajones; lo sentí. Había un parate de mucho tiempo sin partidos y había que pensar bien y unir fuerzas de todos los ámbitos. Al final, sirvió para sumar pilas porque era una Copa complicada”, reflexionó.

OTRAS DEFINICIONES DE SCALONI

El llanto de Messi tras salir lesionado en la final contra Colombia

“Yo no lo alcancé a ver llorar durante el partido, después sí, obvio; sabemos que al final es humano y es al que más le pesa dejar a sus compañeros; no quería dejar al equipo, y a su pesar tuvo que salir. Las lágrimas de Messi lo dignifican”.

“Es lo que toca, confiar en el equipo, en el grupo, cada uno con sus características puede ayudar, sin jugadores es difícil, los tenemos. Y lo más importante es el grupo, ellos saben que Leo es nuestro jugador emblema y el equipo puede salir de cualquier situación”.

Scaloni explicó por que dudó si seguir en la Seleccion

La despedida de Di María y su salida para la ovación en la definición

“A Ángel no estaba claro sacarlo porque estaba jugando muy bien; no merecía salir Ángel, pero merecía que la gente lo reconociera. Fue un final de película”.

“Está bien que Fideo haga el curso de técnico, hay que estar preparado. Que juegue hasta que pueda. Es lo que deseamos, porque somos felices en una cancha de fútbol”.

Su festejo en el gol de Lautaro Martínez que valió el título en la Copa América

“Siempre mesurado, pero sabiendo que fue un gol importante, por cómo se había dado. El partido fue difícil, lo merecíamos cerrar antes, no se dio. Fue una culminación, algo histórico, lindo, lo merecíamos todos. Habíamos pasado 45 días difíciles, fue una Copa América complicada en todos los aspectos y fue un desahogo”.

Los incidentes en la previa de la final y cómo lo sufrieron sus familiares

“La pasaron, no habían ido a Qatar, quisieron ir a esta Copa, y yo les dije que eran muchos desplazamientos y la sufrieron. Pasaron un montón de cosas en la final, sumado al calor; la pasaron jodido como mucha gente, pero hubo final feliz”.

La fortaleza del grupo como clave del éxito

“En un grupo siempre pasan cosas, como en cualquier familia, la fuerza es más importante y se arreglan. Cuando pasan cosas, chiquitas, grandes, se solucionan hablando y con las ganas de querer estar. El grupo está fuerte, en un momento dulce, y cuando vengan las difíciles, seguiremos unidos”.

El hambre sin fin de La Scaloneta

“Ya estoy pensando en lo que viene, dentro de dos meses -las Eliminatorias-, vivimos para esto. En cualquier ámbito de la vida; no sé en tu trabajo, pero si hiciste una gran nota, no decís ‘no trabajo más’. Seguís por otra nota importante. Nos gusta, nacimos para esto, desde que tenemos cinco o seis años, con gran responsabilidad. Y cuando no lo tenemos, nos falta”.