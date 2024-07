La dura crítica de tres periodistas colombianos a la Argentina antes de la final de la Copa América que se hizo viral: “Son flojos en defensa”

La insólita crítica de los periodistas colombianos previo a la final de la Copa Argentina (Radio Caracol)

Mucho se habló de la final de la Copa América que la Argentina le ganó 1-0 a Colombia, lo que le permitió conquistar su segundo título al hilo en el torneo que en esta edición se disputó en los Estados Unidos. En la previa al último encuentro, tres periodistas colombianos debatieron sobre las posibilidades de ambos equipos e hicieron hincapié a las fragilidades -según su parecer- de la defensa albiceleste. Su análisis resultó completamente erróneo, al punto que el campeón recibió apenas una conquista en seis duelos, y el video se hizo viral este lunes. Incluso, uno de ellos debió reconocer la legítima victoria de Lionel Messi y compañía.

César Augusto Londoño, Diego Rueda y Juan Felipe Cadavid, de Radio Caracol, hablaron antes de la final y pusieron en duda la última línea del elenco argentino. “¿Sabés César lo que pienso del partido del domingo? Que Argentina es muy flojo en defensa”, comenzó Rueda. “A mí me gustan los centrales de Argentina”, contrarrestó Londoño. “¿Le gusta las patadas que dan todos los partidos? ¡La verdad, no me parece!”, replicó Rueda.

Acto seguido Londoño argumentó “me gustan los centrales de Argentina porque pegan patadas, son lentos y no están en su mejor nivel” y agregó que “el Otamendi no es el del Campeonato del Mundo”. En sintonía con esa afirmación, Rueda añadió “ninguno, ni Cuti (Romero), ni Lisandro (Martínez)”. Ahí Londoño solventó que “Lisandro Martínez se ganó el puesto, pero mide 1,75 (metros). Que tiene poder para ir arriba, pero lo quiero ver ante un salto con el de Lerma (Jefferson) o Jhon Córdoba”.

Rueda redobló la apuesta y luego les apuntó a los marcadores de punta. “Los laterales tampoco están en su mejor momento. Ni Nahuel (Molina), ni Tafliafico (Nicolás)”. “Acuña (Marcos) está lesionado”, apuntó Londoño. “Son terrenales”, aportó Cadavid. “Hoy no es el súper equipo”, concluyó Rueda.

El análisis de Cesar Augusto Londoño tras final de la Copa Argentina (@cesaralo)

Lo cierto es que en la final jugada este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, la defensa argentina cumplió con una gran labor y justamente Lisandro Martínez fue una de las figuras del elenco conducido por Lionel Scaloni. El zaguero del Manchester United terminó acalambrado. Ganó de arriba y abajo y en una de sus intervenciones llegó a un cierre justo en un peligroso remate de Miguel Borja dentro del área que se fue desviado.

Los colombianos hicieron lo suyo, opusieron una fuerte resistencia, pero la Argentina hizo la diferencia a partir de la jerarquía de sus individualidades y con un equipo que ofrece un funcionamiento aceitado desde hace más de tres años. Superó a los cafeteros con el tanto de Lautaro Martínez y les quitó el invicto de 28 partidos.

Este lunes, con la derrota consumada, Londoño reconoció el legítimo triunfo argentino y también felicitó a la selección de su país. “Ganó el campeón del mundo y lo hizo bien ante una Colombia que dejó el alma en la cancha y mucho fútbol en la Copa América. Fueron mejores y supieron ganar”, admitió el comunicador. “Fue un buen partido, Colombia superior en el primer tiempo y sufrido en el segundo, donde (Argentina) salió del nicho, hizo el juego más arriba e hizo daños por las puntas”, agregó.

“Messi (Lionel) se retiró lesionado y fue reemplazado por Nico González, que cumplió una gran labor. Argentina anotó a los 112 minutos y supo elegir los momentos y los ritmos. Tuvo mejor mejor físico. Hoy no fue y hay que seguir intentándolo”, añadió. “Esta selección (Colombia) es muy buena, sigue creciendo, felicitaciones a Néstor Lorenzo y nuestra gratitud para él y todo el equipo”, concluyó.