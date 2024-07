El ataque de furia de Jude Bellingham tras perder la final de la Eurocopa con Inglaterra

El ataque de furia de Jude Bellingham tras perder la final de la Eurocopa

Jude Bellingham llegó a la final de la Eurocopa como la máxima figura de la selección de Inglaterra. Campeón de la Champions con el Real Madrid, salvador en distintas instancias, como en el gol de chilena ante Eslovaquia en cuartos de final; las esperanzas del elenco de Gareth Southgate se apoyaban en su talento. Sin embargo, el mediocampista de 21 años no tuvo su mejor perfomance en la definición contra España, que terminó conquistando el título tras vencer 2-1. El ex Borussia Dortmund aportó la asistencia a Cole Palmer en el empate parcial, pero sólo apareció con destellos. Y no fueron suficientes.

La frustración dominó al volante ante la confirmación de que continuará la espera de 58 años del equipo inglés por un trofeo importante luego de la segunda final continental perdida de forma consecutiva. Bellingham se dirigió al banco de suplentes y, en un gesto de fastidio, pateó con violencia una heladera. El ex delantero del Newcastle y Stoke, Joselu, ahora en Al-Gharafa SC de Catar, fue testigo de la escena y se apartó de las celebraciones españolas para consolar a su antiguo compañero de equipo. Joselu y Bellingham compartieron una temporada en el Real Madrid, lo que muestra la cercanía entre ambos jugadores. Bellingham, tras calmarse un poco, regresó al campo.

Aunque la decepción lo mostró en varias fotos icónicas de la final. Por ejemplo, derrumbado sobre el césped, con lágrimas en los ojos. El gol de Palmer no fue suficiente para conseguir la victoria para Inglaterra. El fanstasista del Chelsea logró igualar el marcador, pero no pudo evitar que España se alzara con el trofeo, gracias a las conquistas de Nico Williams y Mikel Oyarzábal. Bellingham, a pesar de los éxitos en su primera temporada con el Real Madrid, incluyendo la Supercopa de España, LaLiga y la Liga de Campeones, se mostró devastado por esta derrota con su selección nacional.

El entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate, tiene su futuro en el aire. Antes del torneo, el coach había dejado claro en una entrevista con el periódico alemán Bild que su continuidad dependía del resultado del torneo: “Si no ganamos, probablemente ya no esté aquí. Así que esta tal vez sea la última oportunidad”. Tras la derrota, Southgate no fue concluyente respecto a su futuro y declaró: “No creo que ahora sea un buen momento para tomar una decisión como esa. Necesito hablar con las personas adecuadas. No es para ahora.”

Con el contrato de Southgate expirando en diciembre y abundantes especulaciones sobre su futuro, Inglaterra ya considera posibles sustitutos. Nombres como Lee Carsley, Pep Guardiola y Graham Potter, quien actualmente está sin trabajo, se mencionan como posibles candidatos.

La derrota en la Eurocopa 2024 es un golpe significativo para Inglaterra y especialmente para Bellingham, quien ahora tendrá la vista puesta en guiar a su equipo hacia la gloria en la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, “esta derrota pesará enormemente en los hombros del joven de 21 años”, según subrayó TalkSport.

LAS IMÁGENES DE LA DECEPCIÓN DE BELLINGHAM

Jude se derrumbó tras la caída (REUTERS/Angelika Warmuth)

Harry Kane fue uno de los primeros en acercarse a consolarlo (REUTERS/Angelika Warmuth)

Bellingham acepta la felicitación del Príncipe William por el subcampeonato (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El trofeo de la Eurocopa, lejos de las manos de la estrella del Real Madrid (REUTERS/Lee Smith)

Otra postal de la frustración de Jude (REUTERS/Annegret Hilse)