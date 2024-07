Su pensamiento sobre los penales, lo ocurrido en Uruguay-Colombia y sus “bailecitos”: 13 frases de Dibu Martínez antes de la final de Copa América

Dibu Martínez habló sobre los penales antes de la final entre Argentina y Colombia

Emiliano Martínez acudió a la última conferencia de prensa previa a la gran final de este domingo contra Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami y repitió una fórmula que la selección argentina aplicó en las ruedas mediáticas en torneos anteriores de acompañar a Lionel Scaloni en esta obligación antes de una definición. El Dibu respondió sobre los penales, se refirió a los incidentes de los jugadores uruguayos con fanáticos colombianos y también hizo referencia a sus bailes que se hicieron virales.

El encuentro, que se iniciará a las 21 (hora Argentina), definirá al propietario de la edición 2024 de la Copa América con un condimento extra para cada una de las selecciones que disputa, que en el 2021 tuvieron un tenso cruce durante las semifinales. La Albiceleste alzaría el 16° título de su historia, convirtiéndose en el máximo ganador en solitario por encima de Uruguay (hoy ambos tienen 15); mientras que los cafeteros buscarán repetir la única gesta que tuvieron en este certamen durante el 2001.

LAS FRASES DE DIBU MARTÍNEZ

• “Primero me enfoco en 90 minutos, que es lo más importante. Después si se da hasta los 120, haremos otros 30 minutos como hicimos en el Mundial que nos tocó sufrir y jugando de muy buena manera. Después los penales son cuestión de suerte. Primero me preparo para 120 minutos y si se da el caso haré mi trabajo”.

• “Obviamente para mí son suerte (los penales), 100% suerte. Vos podés estudiar mucho pero no todos los penales son iguales. He agarrado penales que eran totalmente lo opuesto a lo que había estudiado. A veces no te acordas, jugás 120 minutos y no tenés tiempo de recordar. Me concentro primero en los 90 minutos. Después tengo un gran entrenador de arqueros y un grupo de arqueros que me ayudan a tomar esa decisión muy fácil. Después los penales tenes que estar al tiempo, momento... El impacto tenes que salir justo en el momento, si salís un cachito antes podes no agarrarlo y mismo si van bien pateados es muy difícil agarrarla. Trato de concentrarme y mirar la pelota, no tanto al jugador... Y que sea lo que Dios quiera a veces”.

• “Fue un partido más (la semifinal del 2021). He ganado seis o siete tandas de penales y nunca me quedo con rencor. Trato de ganarla, hago todo para ganarla con mi equipo y voy a la siguiente. Nunca me quedo con el pasado, sino con lo que va a venir”.

"Vos podés estudiar mucho pero no todos los penales son iguales" (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

• “Creo que Leo (Scaloni) habló muy bien sobre el tema (los incidentes en Uruguay-Colombia). A nosotros nos pasó en Brasil. Yo tenía familiares cerca también de lo ocurrido. Había gente que le pegaba batazos a los chicos y las mujeres. La verdad es muy feo de verlo. No es algo que plantearía hacerlo con mis compañeros, pero si ves a tus nenes, a tu mujeres y tus padres que le están pegando obviamente es una reacción normal lo que pasó con Darwin, con Olivera, los chicos que conozco. La verdad que es muy triste, y estoy totalmente de acuerdo con ellos. No diría que haría lo mismo, pero obviamente estoy apoyando a los jugadores de Uruguay. Mañana es una final, van a existir muchas más tensiones, la gente puede llegar a tomar más alcohol... Creo que tenemos que reforzar un poco la seguridad y tratar de dividir un poco más entre la gente de Argentina y Colombia para que se evite un poco tantas peleas y poder disfrutar. Al final se gana o se pierde, pero hay que disfrutar que los dos equipos están en una final, y no se dediquen tanto a pelear”.

• “Es lo que más rescato (la idolatría en los chicos). Lo que más me llena el corazón. Yo fui chico, fui fanático del fútbol, he ido a clubes para que me firmen la camiseta los jugadores, he estado llorando para que me firmen una camiseta. Hoy en día si veo a un chico llorando tengo que parar porque es lo que yo sentía de chico. Que todos hagan tu bailecito, tu coreo, me llena la motivación de hacerlo por ellos: no es ni por la grada, ni por los rivales, a veces uno piensa en los chicos y hay que motivarlos de alguna manera”.

• “Los chicos nunca te van a insultar, siempre ganes o pierdas vas a ser su ídolo. La gente más grande ha vivido otras selecciones y ver a los chicos tan motivados, hace motivar a los padres, y los padres nos motivan a nosotros. Es una unión de país que yo desde que soy chico nunca lo había visto. Mismo mi papá me dice que nunca vio una unión tanto entre la gente y los jugadores. Eso hace que nosotros juguemos un amistoso y querramos ganarlo, juguemos un amistoso en China y queremos ganar, porque nosotros sabemos que la gente está esperando ver la famosa Selección que hoy en día se armó.Esto un día se va a acabar, pero mientras dure hay que seguir aprovechándolo y disfrutándolo al máximo”.

• “Me decís que voy a jugar mi cuarta final a esta edad, nunca lo hubiera planificado, me costó muchísimo: Desde los 12 años me fui a la pensión del Rojo y después a los 16/17 me fui Inglaterra por un sueño. Me costó muchísimo más de lo que yo esperaba. Pero bueno, a veces el fútbol te da esos caminos. No cambiaría mi carrera para nada. Hoy soy el arquero soy gracias a eso. Estoy muy ilusionado por jugar esta final como si hubiera sido mi primera final. Es mi primera final de Copa América con gente también, la anterior hubo muy poca gente. Tengo 20 o 30 familiares en las gradas que la verdad eso me da un plus. Y tengo a mi nena que la anterior Copa América no estuvo. Me perdí el nacimiento y creo que eso me da más fuerzas que nadie”.

"Que todos hagan tu bailecito, tu coreo, me llena la motivación de hacerlo por ellos" (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

• “La Copa América pasada estábamos en el predio de AFA desde hacía 40 días y le había prometido a mi mujer que iba a estar en el nacimiento de mi hija, pero obviamente como pasaron las cosas con el COVID no pude ir. Cuando le preguntaste a Leo (Scaloni) de la gente, del staff, obviamente gran parte de ellos me acompañaron en ese momento. Hoy en día la tengo acá conmigo (a su hija) y saldrá mañana conmigo a la cancha. Trato de buscarme motivaciones para mi carrera, para mi día y ese día ella va a ser gran parte”.

• “Sabemos la zurda que tiene James (Rodríguez), obviamente es una de las mejores de mundo. Trabajaré un poco más con el entrenador de arqueros el juego aéreo, trataré de ayudar más a mis compañeros en el juego aéreo que creo que es un paso que todavía no di en esta Copa América. Podría haber salido un poco más, pero intentaré trabajarlo ,ver las opciones que tengo de ayudarlos, pero no es solo juego aéreo el de Colombia. Tienen balas por las bandas, un delantero que aguanta todo, y la verdad que son muchas armas que tengo que valorar”.

• “Debemos jugar nuestro partido. Sabemos nuestras armas que es jugar al fútbol. Tenemos un pie muy bueno que sabemos que cuando lo usamos bien y tenemos concentración siempre tenemos un plus. Tenemos al mejor, así que tratar de evitarles las armas a ellos que son muchísimas y a jugar la final. Al final vos tenes un plan de final, pero en una final siempre hay mucha tensión y el que menos tensionado esté obviamente ganará”.

• “Todos tienen un plan hasta que se juega la final. La tensión de la gente, el calor, hay muchos factores que en una final no se ven. No es lo mismo jugar una final. Nosotros lo único que tenemos es la experiencia de haberla jugado y haberlas ganados, pero compañeros míos han tenido muchísimas finales que no han podido ganar. Las finales se juegan, se tratan de ganar. A veces cuando no hay más plan, se juega más directo, no te salen las cosas, a veces el corazón es gran parte de eso”.

"Yo estoy más motivado hoy que en la previa a la Copa América pasada" (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

• “Cuando jugas 11 contra 11 con 38 grados de calor son todos complicados. Ecuador nos planteó un juego muy físico, no podíamos entrar por ningun lado. Ecuador se merecía el empate mínimo. Canadá hizo un planteo muy bueno, que tiene un gran entrenador que conocía del Leeds. Colombia tiene jugadores en gran nivel como James, Luis Díaz, que lo conozco de la Premier. Son finales y toque quien te toque iba a ser difícil”.

• “Soy un tipo que le gusta andar por todas las habitaciones. Tomo mate con todo el plantel, con todo el staff médico, utileros... Creo que todos estamos en el mismo barco. Ser campeón de todo no significa no estar motivado. Yo estoy más motivado hoy que en la previa a la Copa América pasada. Es mi realidad, lo que pienso y lo que piensan muchísimos de mis compañeros. Por eso a la hora de decir ‘ya son campeones de mundo, de América, están más relajados, están totalmente equivocados”.