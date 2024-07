Boca presentó a Brian Aguirre y Milton Giménez como refuerzos: de la foto con Riquelme que se convirtió en presagio a la competencia con Cavani

Una vez más, como sucedió ante la llegada de Toto Belmonte, Juan Román Riquelme ofició de maestro de ceremonias en la presentación de los dos nuevos refuerzos de Boca Juniors: Brian Aguirre y Milton Giménez. Los delanteros, con pasado en Newell’s y Banfield, respectivamente, se sumaron al plantel que dirige Diego Martínez, que la semana que viene tendrá su primer gran desafío del segundo semestre de 2024: el miércoles 17/7 recibirá a Independiente del Valle por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

“Estamos por presentar a Braian y a Milton, es un día muy importante, muy lindo para nuestro club. Cada vez que les presentamos un jugador nuevo nos da mucha felicidad. Queremos que puedan disfrutar, que la pasen bien. Tenemos un gran plantel y creemos que con ustedes vamos a ir siendo mucho mejores”, introdujo el presidente de la institución, antes de darles pie a sus nuevas figuras.

* El sueño de Aguirre, convertido en realidad

El Xeneize desembolsará un total de 5 millones de dólares por el 80% de la ficha de Aguirre, de 21 años. Debutó en la Primera de la Lepra en 2021 y lentamente se convirtió en una pieza clave del equipo rosarino. Con la entidad del Parque Independencia acumuló 71 partidos y convirtió 5 tantos. Además, disputó el Sudamericano y el Mundial Sub-20 con la selección argentina. Fue precisamente en el complejo de Ezeiza cuando, en 2019, se cruzó con Riquelme. Y del encuentro quedó testimonio gracias a una foto que se hizo viral en las últimas horas.

“Ahí lo conocí, es uno de mis ídolos, lo admiraba mucho. Estoy muy contento de estar con él”, dijo el habilidoso extremo, que también puede desempeñarse como mediocampista ofensivo por las bandas, rol que cumplió sobre todo en la Reserva. “Desde chico soñé con estar acá”, añadió, cautivado por La Bombonera, que ya recorrió.

* La palabra de Giménez en la conferencia

En tanto que Giménez, de 27 años, es un ariete que se hizo bien de abajo. Pasó por Atlanta, Ferrocarril Midland, Comunicaciones, Central Córdoba de Santiago del Estero, Necaxa de México y el Taladro, desde donde dio el gran salto. En este mercado lo quiso San Lorenzo, pero Boca fue a fondo y abonará más de USD 3.000.000 pra garantizarse sus servicios hasta 2027.

“Me tocó pasar por todas las categorías del Ascenso y llegar acá es lo máximo. Estoy contento porque el club se fijó en mí. El camino que pasé me demostró que se puede. Es un ejemplo para los más chicos y para mi hijo”, remarcó el delantero, que aún intenta acomodarse a su impactante y nueva realidad. “En el instante que me comentaron de la posibilidad de venir acá, no lo pensé. Tomé una decisión rápida y fue todo más fácil. Todavía no lo procesé, no tomé dimensión de lo que estoy viviendo, es algo hermoso, de a poco vamos a ir cayendo con mi familia”, aceptó.

No tendrá sencilla la puja por la titularidad. En ataque, Boca cuenta con Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Luca Langoni, Darío Benedetto (que seguramente se marchará), Exequiel Zeballos y Lucas Janson, entre otros nombres de fuste. “Intentaré competir sanamnte, hay cuatro o conco jugadores con una trayectoria impresionante, quiero aprender de ellos. Es un orgullo ser compañero de Edinson, lo mismo que estar cerca de Benedetto, Langoni, Merentiel...”, concluyó.

Aguirre junto a Riquelme, en 2019. Una foto y un presagio