Polémica en Wimbledon por la rodillera que utilizó Novak Djokovic tras la operación que se realizó

La rodillera gris de Djokovic llamó la atención ante las estrictas reglas de vestimenta de Wimbledon (Foto: Reuters/Matthew Childs)

Novak Djokovic se enfrenta a controversias en Wimbledon debido al uso de una rodillera que ha generado sospechas sobre su legalidad. El tenista serbio abrió un típico debate en torno a este certamen que habitualmente se destaca por hacer cumplir a rajatabla su mandato de vestir de punta en blanco.

La rodillera de tonalidad gris de Djokovic ha sido sujeta de debate desde el inicio del torneo. Según el reglamento de Wimbledon, existe un apartado con una excepción a las reglas que le permitiría al serbio lucir el color gris más allá de las normativas generales: “Los apoyos médicos y esa clase de material debe ser blanca si es posible, pero puede ser de color si es absolutamente necesario”, señaló la Agencia EFE.

En el artículo indican que dentro del reglamento se aclara que solo se permite una línea de color, de no más de diez milímetros, en los pantalones, en el cuelo, en el final de las mangas y en las gorras. Las zapatillas y sus suelas deben ser completamente blancas, mientras que solo las mujeres pueden llevar una prenda de color debajo del pantalón. Más allá de que existe un apartado especial para los protectores médicos.

Luego de su debut triunfal ante el checo Vit Kopriva (6-1, 6-2 y 6-2), Nole dejó en claro que está dentro de las reglas e incluso lo consultó previamente con las autoridades del mítico certamen que se alberga en All England Club: “Hablé con la presidenta antes de saltar a la pista y me dio luz verde, así que todo bien. Obviamente habíamos preguntado en los días previos para ver si tendríamos permiso. Créeme que hemos tratado de encontrar una rodillera blanca”, señaló en conferencia.

El siete veces campeón sobre el césped de Londres citó el caso de Frances Tiafoe, quien utilizó el lunes un vendaje negro amparándose también este apartado de la normativa. “Creo que el gris es algo mejor, está más cerca del blanco. Sé que no es lo ideal y me gusta ir de blanco entero y respetar las reglas, pero me dieron permiso. Les dije que haremos todo lo que podamos para llevar una blanca en el próximo partido”, señaló.

Djokovic recordó que Tiafoe también usó una protección de color (Foto: Reuters/Isabel Infantes)

Hay que tener en cuenta que hace menos de un mes decidió abandonar Roland Garros para someterse a una operación de rodilla, una decisión que describió como “difícil pero necesaria”. En un mensaje dirigido a sus seguidores, Djokovic explicó que la intervención quirúrgica era esencial para asegurar su carrera a largo plazo y mantener su capacidad competitiva. En una recuperación récord, reapareció ya para disputar el torneo sobre césped.

Al ser consultado sobre su decidió de exponer su físico al límite tras pasar por el quirófano, Djokovic dejó una reflexión particular del caso. “¿Por qué es tan importante para usted volver tan rápido, cuando hay por delante unos Juegos Olímpicos? En Grand Slam habrá otras oportunidades. ¿Por qué si hay un riesgo?”, le plantearon.

“La pregunta es justa. Y, para ser honesto, no conozco la respuesta exacta. Mi esposa me hizo la misma pregunta. Lo cual es normal. Con 37 años quizás haya que correr menos riesgos y prepararte para los Juegos. Y desde este punto de vista, no hay respuesta. Wimbledon era el torneo de mis sueños desde niño. No podía ni imaginar perdérmelo. Hay un deseo de jugar. Y si he sentido que la rodilla está bien, no sé por qué no debería disputar un Grand Slam. Más que la lógica, habría que buscar una explicación menos racional, más de sentimiento interno. Necesitaba pensar en Wimbledon, luego ya vendrán los Juegos”, aclaró.

Al mismo tiempo que durante estas semanas “no ha habido ni un solo contratiempo ni recaída en la rehabilitación de la rodilla”.

Tras este debut contundente y triunfal, Nole irá en segunda ronda con el wildcard local Jacob Fearnley (22 años - 277° del ranking) que eliminó en el estreno al español arribado de la qualy Alejandro Moro Cañas. En caso de ganar, irá contra el vencedor del duelo entre el argentino Tomás Etcheverry y el australiano Alexei Popyrin.

"Hablé con la presidenta antes de saltar a la pista y me dio luz verde", aclaró sobre su rodillera Nole (Foto: EFE/NEIL HALL)