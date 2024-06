Los Pumitas perdieron en su debut en el Mundial Sub 20 contra Inglaterra

En el estreno del 14° Mundial M20, por segundo año consecutivo disputado en Sudáfrica, Los Pumitas no pudieron contra Inglaterra. El Campeón del Seis Naciones M20 fue más práctico y efectivo y superó al equipo argentino por 40 a 21.

Los Pumitas llegaban a este Mundial luego de disputar el Rugby Championship de la categoría recientemente en Sudáfrica dónde obtuvieron el tercer puesto. Su mejor actuación en los mundiales fue Inglaterra 2015, dónde se quedaron con la Medalla de Bronce. Llegaban de ser novenos el año pasado, luego de superar a Fiji en esa instancia. Francia es el campeón defensor, en 2023 y repitió las coronaciones de 2018 y 2019. E Inglaterra el rival de este debut que había conseguido tres torneos mundialistas en 2013, 2014 y 2016,

El partido

La primera etapa fue muy friccionada, jugada con mucha intensidad e imprecisiones por ambos lados. Los Pumitas se plantaron bien, desde un scrum sólido que los puso como protagonistas ante un rival que llegaba de ser campeón del Seis Naciones M20.

Recién a los 19 minutos se abrió el marcador con un try espectacular de Los Pumitas. De una buena obtención en el line se inició la jugada, con buena circulación y una apertura que llegó a Franco Rossetto. El entrerriano se escapó por la izquierda y en la última habilitación le pasó la pelota al mendocino Genaro Podestá para abrir el marcador. Santino Di Lucca, con una gran conversión, puso el 7 a 0.

La Argentina sumó la segunda conquista luego de jugar un penal al touch. La obtención en la hilera fue un poco sucia, sin embargo, el equipo se posicionó bien para ir con los forwards. La combinación entre el capitán Efraín Elías y el ala Juan Penoucos terminó con el try del jugador de Belgrano Athletic. Los Pumitas se ponían 14 a 0, tras otra conversión de Di Lucca.

A los 35 minutos se despertó Inglaterra, que descontó luego de una pelota recuperada. La conquista de Bracken fue convertida por Kerr. Y enseguida empataron, ya casi sobre el cierre de la etapa con una conquista de Redshaw que decretó la igualdad parcial en 14 tantos.

Los Pumas cayeron en su debut en el Mundial Sub 20 ante Inglaterra (Photo: Halden Krog / Gaspafotos / Prensa UAR)

La segunda etapa

Los ingleses comenzaron mejor y pasaron al frente a los 4 minutos, con try del pilar Sela (19-14). Los británicos se adueñaron de la pelota y se hacían muy difíciles de detener. Fueron los mejores pasajes de los europeos en el partido. Los Pumitas no hacían pie y ya les costaba defender. A los 11 llegó el cuarto try inglés, luego de un line y maul que definió Pollock para el 26 a 14.

Sobre los 14 minutos reaccionó la Argentina. Con un maul de más de 15 metros Los Pumitas regresaron al partido. La jugada tuvo un gran final con el try del capitán Elías. Con el partido 26 a 21 los ingleses sufrieron la amonestación de Junior K’ Poku y el duelo estaba otra vez abierto.

Sobre los 25 llegó la acción que definió el partido. Los Pumitas estaban en pleno ataque para pasar al frente, cuando los ingleses a través de Coen lograron interceptar una pelota clave. La contra letal llegó a Bracken que con su segundo try puso el 33 a 21. El wing, un rato después, apoyó por tercera vez para sentenciar el duelo a diez minutos del final con la chapa 40 a 21.

En resumen Inglaterra fue mejor y un justo ganador. La condición física resultó clave, así como los tres tries de Jack Bracken. Para La Argentina hubo 30 minutos buenos en la primera parte y altibajos en el resto del encuentro; algo que deberán revisar desde el staff de Álvaro Galindo para el partido del jueves próximo ante el seleccionado local, Sudáfrica, cuando a partir de las 14hs de nuestro país el seleccionado juvenil argentino dispute su segundo partido del torneo.

La síntesis:

ARGENTINA: 1- Diego Correa, 2- Juan Manuel Vivas, 3- Tomás Rapetti, 4- Efraín Elías, 5- Álvaro García Iandolino, 6- Juan Penoucos, 7- Santos Fernández De Oliveira, 8- Juan Pedro Bernasconi, 9- Genaro Podestá, 10- Santino Di Lucca, 11- Franco Rossetto, 12- Faustino Sánchez Valarolo, 13- Tomás Bocco, 14- Timoteo Silva, 15- Benjamín Elizalde. Entrenador: Alvaro Galindo

Suplentes: 16- Juan Greising Revol, 17- Joaquín Yakiche, 18- Gael Galván, 19- Ignacio Torrado, 20- Agustín Sarelli, 21- Tomás Di Biase, 22- Facundo Rodríguez, 23- Gregorio Pérez Pardo.

INGLATERRA: 1- Asher Opoku-Fordjour, 2- Craig Wright, 3- Billy Sela, 4- Joe Bailey, 5- Junior Kpoku, 6- Finn Carnduff (C), 7- Henry Pollock, 8- Nathan Michelow, 9- Ollie Allan, 10- Josh Bellamy, 11- Alex Wills, 12- Sean Kerr, 13- Oli Spencer, 14- Jack Bracken, 15- Ben Redshaw. Entrenador Mark Mapletoft

Suplentes: 16- James Isaacs, 17- Cameron Miell, 18- Afolabi Fasogbon, 19- Olamide Sodeke, 20- Kane James, 21- Lucas Friday, 22- Benjamin Coen, 23- Ioan Jones.

Estadio: DHL Stadium, Cape Town, Sudáfrica

Los Tantos:

PT: 19m, try de Podestá convertido por Di Lucca (A); 29m, try de Penoucos convertido por Di Lucca (A); 34m, try de Bracken convertido por Kerr (I); 39, try de Redshaw convertido por Kerr (I). Resultado parcial: Argentina 14 vs. Inglaterra 14

ST: 4m, try de Sela (I); 11m, try de Pollock convertido por Kerr (I); 14m, try de Elías convertido por Rodríguez (A); 25m, try de Bracken convertido por Kerr (I); 29m, try try de Bracken convertido por Kerr (I). Amonestado: 15m, Junior K’poku (I).