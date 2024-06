La oferta “que no se puede rechazar” que llegó a la Roma por Leandro Paredes y el efecto dominó sobre Boca Juniors

Leandro Paredes, tentado por una oferta de Arabia Saudita (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Leandro Paredes, que este 29 de junio cumplirá 30 años, actualmente se encuentra abocado a la búsqueda del bicampeonato de la Copa América con la selección argentina. Sin embargo, un llamado que recibió en los últimos días cambió un poco el escenario y provocó varios interrogantes en su futuro.

Según reveló Corriere dello Sport, los dos argentinos que militan en Roma recibieron ofertas para dejar el conjunto de la capital italiana y trasladarse a Arabia Saudita. Si bien Paulo Dybala rechazó de cuajo el ofrecimiento (también cuenta con sondeos del Manchester United de Inglaterra), el periódico italiano advierte que las cifras que están sobre la mesa generaron dudas en Leandro Paredes.

El volante central, que se transformó en una pieza clave para el director técnico Daniele De Rossi en la Loba, habría recibido el contacto desde sus agentes para presentarle esta propuesta, pero pidió tiempo para analizar la situación por una razón obvia: su cabeza está enfocada en la defensa del título con Argentina. “Estas son las propuestas clásicas que no se pueden rechazar. Esas que pasan una vez en la vida y que a los 29 años merecen la pena tener en cuenta”, fue la reflexión del periodista Jacopo Aliprandi en el reconocido diario europeo.

Leandro Paredes fue titular en el debut de Argentina ante Canadá (REUTERS/Agustin Marcarian)

Aunque la temporada de los Giallorossi tuvo altibajos al culminar en la sexta colocación en la Serie A con 63 unidades –31 menos que el campeón Inter–, llegando a semifinales de la Europa League y siendo eliminado en cuartos de final de la Copa Italia a manos de su clásico rival Lazio, el mediocampista albiceleste fue uno de los puntales del equipo. En su regreso al club tras sus pasos por Zenit de Rusia, Paris Saint-Germain de Francia y Juventus de Italia, el futbolista redondeó la temporada con 5 goles y 7 asistencias en 49 presentaciones.

Esta impactante oferta, según el mencionado medio, también le generó una disyuntiva a Leandro Paredes con respecto a un posible regreso a Boca Juniors, club del cual es hincha y en el que inició sus primeros pasos en el fútbol y debutó como profesional. “¿Quedarse un año más en la Roma y luego regresar a Boca libre, o pasar un par de años en Arabia antes de terminar su carrera en la Bombonera? Un verdadero dilema, un nudo que probablemente se resolverá en los próximos días, también para darle a la Roma la oportunidad de encontrarle un sustituto”, remarcaron en el artículo.

Hay que tener en cuenta que el argentino había dado una entrevista días antes de la Copa América y fue claro sobre su futuro: “Estoy muy bien, todavía tengo 29 años, tengo contrato con mi club. Vivo mi carrera día a día. No le prometí nada a Román, él fue muy claro conmigo, yo también. Ni yo voy a empujar para ir, ni él me va a llamar para volver. Sabemos que el fútbol es así, vamos viendo cómo se van dando las cosas y, cuando se tenga que dar, se dará. No tengo dudas de que se dará. Mis ganas siempre son de querer volver”.

Mientras tanto desde Italia, incluso, ya hablan de posibles reemplazantes en caso de que decida emigrar rumbo a Arabia Saudita. El flamante director deportivo Florent Ghisolfi baraja como alternativa al mediocampista estadounidense del Real Betis de España Johnny Cardoso, mientras que en la cabeza de Daniele De Rossi está la idea de alguien similar a Matteo Prati, que tras una buena temporada en Spal recaló en Cagliari. “El caso es que ahora la Roma y Leandro se encuentran ante una encrucijada y tendrán que hablar si el centrocampista sigue tentado”, advirtieron.

Mientras tanto, Leandro Paredes busca ganarse un lugar en la zona media de la selección campeona del mundo en la Copa América Estados Unidos 2024. El ex Chievo Verona fue titular en el triunfo en el debut ante Canadá y no sumó minutos en la agónica victoria ante Chile. Con el boleto a los cuartos de final ya asegurado, la Albiceleste culminará su participación dentro del Grupo A enfrentando a Perú este sábado en Miami.