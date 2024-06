Una campeona olímpica tuvo un insólito accidente doméstico, sufrió múltiples lesiones y se perderá los Juegos de París

Katie Archibald (izquierda) junto a Laura Kenny tras ganar la medalla de oro en la prueba de Madison de ciclismo en Tokio 2020 (REUTERS/Matthew Childs)

La dos veces campeona olímpica Katie Archibald se perderá París 2024 a poco más de un mes del comienzo de los Juegos Olímpicos. En las últimas horas, la ciclista de 30 años tuvo un extraño accidente en su casa en el que sufrió múltiples lesiones y no podrá defender las medallas que consiguió en Río 2016 y Tokio 2020.

La ciclista británica, que se consagró con oros consecutivos, uno en la prueba persecución por equipos en la ciudad brasileña y el restante en la competencia Madison en Japón junto a su compañera Laura Kenny, sufrió una caída en el jardín y ella misma fue la encargada de relatarlo a través de una publicación en sus redes sociales.

“Tropecé con un escalón en el jardín y conseguí, de alguna manera, dislocarme el tobillo, romperme la tibia y el peroné y arrancarme dos ligamentos del hueso. Qué diablos”, fue lo primero que escribió en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, Archibald confirmó que ya fue operada con el objetivo de comenzar lo que será una larga recuperación que la obligará a perderse los Juegos de París 2024, para los que ya tenía su participación asegurada. “Me operaron para volver a unir los huesos y los ligamentos. Con suerte, esta tarde me iré a casa (con una bota de más alta tecnología que la de mi foto de los perritos calientes)”, relató la deportista tras ser intervenida en el hospital Manchester Royal Infirmary.

Katie Archibald mostró cómo quedó su pierna izquierda tras el accidente

“Cien disculpas por lo que esto significa para el equipo olímpico, que me han dicho que no me incluirá. Aún estoy asimilando la noticia, pero pensé que sería mejor confirmarla públicamente en lugar de dejarla en manos de los rumores”, dijo antes de despedirse y anunciar que es posible que se tome un tiempo para volver a aparecer en sus redes.

Lamentablemente para Archibald, esta no es la primera vez que sufre una dura lesión. Hace un par de años se perdió los Commonwealth Games de 2022 (Juegos de la Mancomunidad) en Birmingham después de chocar con un vehículo en medio de una serie de contratiempos por lesiones.

Durante el verano de ese año, su pareja por entonces, el ciclista especializado en pruebas de montaña Rab Wardell, murió repentinamente a los 37 años. Tras la muerte de su novio, la ciclista también uso sus redes para mostrar su gran tristeza por la pérdida de su pareja. “He escrito y borrado y escrito y borrado. Echo de menos a Rab en lo más profundo de mis huesos. Le veo en todas partes. Lloro en algún momento cada día. Pienso en cuándo volveremos a vernos, todos los días”, citó.

La historia marca que Katie, de 30 años, es una estrella del ciclismo en Gran Bretaña y el resto de Europa. Además de las dos medallas doradas, hay que sumarle una presea de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en la prueba de persecución por equipos y una larga lista de podios en Campeonatos Mundiales de la disciplina.

Entre los más destacados se encuentran cinco títulos: fue campeona en 2014 en Cali, Colombia (persecución por equipos), en 2017 en China y 2018 en los Países Bajos en la misma disciplina (Ómnium); para luego sumar otros triunfos en Francia (2021) y el año pasado en el certamen que se realizó en Glasgow, Escocia.

Una campeona olímpica sufrió un accidente en el jardín y se perderá París 2024