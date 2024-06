Las perlitas de la práctica de la Selección en Atlanta: de la visita especial a los 7 titulares confirmados para el debut en la Copa América

Entrenamiento de la selección argentina antes del debut en la Copa América

En una soleada tarde veraniega, el campus de Kennesaw State University se convirtió en el epicentro del fútbol argentino, donde Lionel Scaloni planificó un nuevo entrenamiento del seleccionado nacional. El estratega de Pujato lideró una práctica abierta a la prensa, en donde se pudo observar las interrogantes que mantiene el DT de cara al debut ante Canadá en la Copa América.

Los primeros en pisar el campo de juego fueron Valentín Carboni, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Germán Pezzella. Poco después, bajo la mirada expectante de todos los presentes, apareció Lionel Messi, acompañado de Rodrigo De Paul y Ángel Di María. La práctica se centró en afinar detalles tácticos y físicos con todos los cañones apuntando al inminente debut del jueves ante el combinado de Norteamérica.

Entre los asistentes, sorprendió la visita de Thiago Almada, figura del Atlanta United de la MLS, quien no forma parte de la delegación, ya que está focalizado en el conjunto que dirigirá Javier Mascherano en los Juegos Olímpicos de París 2024. El ex Vélez se tomó el tiempo para conversar con varios miembros del plantel y conceder una entrevista a TyC Sports, en la que dejó su ilusión en vísperas del comienzo del torneo internacional. “En esta Selección hay grandes jugadores que quieren ganar todo, hasta los reducidos. Hay un gran grupo también, a los que llegan los tratan como a uno más. Todos quieren ganar, no quieren perder a nada. Es una competencia sana y todos tiran para el mismo lado”, detalló.

“Estoy muy contento de estar en los Juegos Olímpicos. Creo que estamos muy bien en la preparación, jugamos y ganamos los últimos dos amistosos. Venimos con mucha confianza y tratando de hacer lo que el técnico nos pide”, completó el capitán de la Sub 23 que será una de las figuras en la cita de la capital francesa.

Cabe señalar que Scaloni parece tener definida gran parte de la columna vertebral del equipo, aunque persisten dudas en el mediocampo y el ataque. La principal incógnita gira en torno a quiénes acompañarán a Rodrigo De Paul en el centro del campo y a Messi en la delantera. Con el debut cada vez más cerca, el entrenador busca ultimar los detalles y tomar las decisiones estratégicas que definirán el rendimiento del seleccionado en el esperado encuentro contra Estados Unidos.

El DT tiene siete nombres de los once para su primer compromiso que se basan en el sector defensivo y el mejor jugador de la historia. Es decir que el Dibu Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, el Cuti Romero, Tagliafico, De Paul y Messi comenzarán el choque ante Canadá. Y las dudas radican en nobres como Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez,

Por lo tanto, a la espera de la confirmación oficial, los 11 de Scaloni serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, Ángel Di María o Nicolás González.

La Scaloneta buscará comenzar con una alegría ante a Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en el partido inaugural del certamen internacional. Luego llegará el turno de dar el segundo paso ante Chile, el martes 25 de junio, en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey; mientras que el cierre de la fase de grupos se dará el sábado 29 contra Perú en el Hard Rock Stadium de Miami.

El camino indica que si se clasifica como líder de su zona disputará los cuartos de final contra el seleccionado que finalice como segundo del Grupo B que protagonizarán México, Ecuador, Venezuela y Jamaica en el NRG Stadium de Houston: será el jueves 4 de julio desde las 22. Si avanza en la segunda colocación, el choque de cuartos será contra el puntero de la Zona B el viernes 5 de julio en el AT&T Stadium de Texas a partir de las 22.

En cualquiera de los dos casos, si los de Scaloni continúan adelante en el certamen tendrán el choque de semifinales el martes 9 de julio donde repetiría estadio por primera vez en toda la competencia: ese duelo se jugará en el MetLife Stadium. Las últimas dos opciones en la agenda de Argentina se podrían dar con el partido por el tercer puesto (sábado 13 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte desde las 21) o la gran final del domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.