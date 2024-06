Fue multicampeón con River, Maradona lo llevó al Mundial 2010 y logró su primer triunfo en el automovilismo

El primer triunfo del Chino Garcé en el automovilismo (@fiatcompetizione)

Las lágrimas del ex futbolista Ariel “Chino” Garcé fueron elocuentes. Si bien para él es un hobby el automovilismo, lleva bien adentro la pasión por el deporte motor y luego de colgar los botines, desde hace seis años quiso estar ligado a la actividad sea en dos o cuatro ruedas. De aquella nota reveladora con Infobae en la que apareció escaneando neumáticos en el MotoGP, a lograr este domingo en Rosario su primera victoria en el automovilismo y fue en la Fiat Competizione.

Se trata de una categoría monomarca que es partenaire del TC 2000 y que suelen promocionar modelos de la marca italiana. Desde hace unos años corren todos Fiat Cronos. Suelen participar varias personas que se dan el gusto de subirse a un auto de carrera, pero también otros experimentados como Ernesto “Tito” Bessone (campeón de TC, TC 2000, Supercart, Top Race, Turismo Nacional, Club Argentino de Pilotos), que a sus 66 años se muestra en impecable estado físico y sigue corriendo.

También invitan a personalidades como el caso de Garcé, quien luego de una prueba en 2018 se le encendió el deseo. Pero el ex lateral derecho campeón con River Plate no quiso nada de “arriba” y trabajó para conseguirse sus sponsors. Con mucho esfuerzo comenzó a hacerse presente y se ganó un lugar.

Rumbo al triunfo con su Fiat Cronos (Carburando)

Luego corrió en la Copa Bora, donde le contó a este medio que “estoy en el medio de disfrute y resultados. Ahora estoy un poco competitivo y así y todo me falta una cantidad. Pero hay que estar cerca, mostrarse y volver a sentir algo que no es lo mismo que el fútbol, pero genera una adrenalina, una competencia, una exigencia interna y quizá un deportista de alto rendimiento necesita de eso”.

La monomarca de Fiat volvió a convocarlo y en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario y con la presencia de sus hijos y amigos, tuvo la alegría esperada. Tras la largada tomó el mando y luego supo defenderse en el final ante Hernán Maienza, quien tiene más experiencia que el Chino.

Sin embargo, el ex defensor que fue convocado por Diego Armando Maradona para el Mundial de Sudáfrica 2010, sacó a relucir su condiciones y elaboró una gran defensa parra cuidar la posición de privilegio. Logró su primer triunfo en este deporte.

El "Chino" Garcé en un época de la Monomarca Boca. Es un apasionado de las motos y los autos de carrera (Rus Med)

“Hoy vine re concentrado, me la jugué y me salió bien. Venía llorando en la última vuelta como un señor porque para mí no es una boludez. Agradezco a los autos que me respetaron en la última vuelta”, dijo Garcé con lágrimas, en el podio donde fue escoltado por el propio Maienza y Christian Romero.

“Se me hace complejo correr y lo hago como un hobby. Tenía miedo antes de salir, como me pasaba en el túnel antes de un clásico te agarra eso, necesitás un apoyo y te abrazás con un compañero. Acá es como en el boxeo, tenés que hacer todo bien vos solo”, añadió el ex jugador con 44 años.

Garcé, oriundo de Tandil, además de River Plate jugó en la Argentina en Colón de Santa Fe, Olimpo de Bahía Blanca, Rosario Central, Argentinos Juniors y Atlético de Rafaela. Disputó 371 partidos y marcó siete goles. También tuvo un paso por el Morelia de México.

Este domingo el Chino lo guardará por siempre. Logró redondear un buen resultado luego de tanto buscarlo. Con sus interrupciones ya que al automovilismo se dedica cuando puede, pero nadie le quita el sabor de su primera victoria.