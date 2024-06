Las lágrimas de la número 3 del mundo Coco Gauff en plena semifinal de Roland Garros

Coco Gauff había perdido el primer set 6-2 ante la poderosa Iga Swiatek en las semifinales de Roland Garros y buscaba remontar el partido con el fin de alcanzar la segunda final de su carrera en este Grand Slam. El marcador 2-1 favorable en el segundo parcial, sumado al 0-15 con el saque de la polaca, la ponían en una posición favorable, pero todo se desmadró de repente.

La actual número 1 del planeta lanzó su servicio cercano al fleje. Hubo dudas sobre la legalidad del punto, pero un cruce de decisiones entre la umpire Aurelie Tourte y el juez de línea determinó finalmente que el saque había sido bueno. Por lo cual, el revés de la 3 del mundo que se había ido afuera significaba el 15-15.

Coco estalló: “No, no lo hizo, lo cantó y luego golpeé, estoy seguro al 100%”. Enojada por el cambio de decisión de la jueza principal que anuló el “out” de su colega, la norteamericana planteó: “Lo ha dicho antes de que yo golpeara, ya has visto mi reacción, ni siquiera terminé. ¿Hablas en serio? Lo gritó antes de que yo golpeara. ¿Puedes preguntarle?”. La jugadora de 20 años, una de las grandes realidades del circuito femenino actual, no paró: “¡Están abucheando porque sabes que estás equivocada! Están abucheando porque estás equivocada. Lo gritó antes de que golpeara la pelota. Tengo derecho a terminar mi swing”.

“Te equivocas y es la segunda vez que sucede. Es una semifinal de Grand Slam, conozco las reglas del juego”, insistió. Luego de eso llegó el momento de impotencia en el que no pudo ocultar sus lágrimas y pasó algunos segundos secándose con una muñequera antes de reanudar la actividad.

Lo cierto es que Gauff logró llevarse ese game en el segundo punto de quiebre disponible que tuvo y se colocó 3-1 arriba en el parcial, pero el efecto psicológico empezó a caer luego: la campeona defensora del Abierto de Francia hilvanó cinco games consecutivos para ponerse 5-3 arriba. Desaprovechó dos matchpoints, pero en el siguiente game, ya con su servicio, dejó pasar otro punto de partido y en la cuarta chance no falló.

"Estaba sobrepasada por todo", afirmó Coco (Foto: Reuters/Yves Herman)

Luego del encuentro, la norteamericana que ostenta 7 títulos profesionales (entre ellos el US Open 2023) asistió a la rueda de prensa y se refirió a este suceso que dio la vuelta al mundo: “Estaba sobrepasada por todo. Obviamente, iba perdiendo el partido. Cuando juegas contra ella, cada punto importa, todos los puntos importan contra cualquiera, pero especialmente contra ella. Ha sido uno de esos momentos, pero lo he superado. Normalmente no me frustro con decisiones como esas, pero creo que ha sido una combinación de todo lo que estaba pasando en ese momento”.

Y planteó los problemas arbitrales que tiene este deporte: “El tenis es el único deporte en el que no tenemos un sistema de repeticiones de vídeo, muchas decisiones las toma una persona. En otros deportes, hay varios árbitros que deciden. Es ridículo que no lo tengamos a estas alturas. Ya no solamente por lo que me ha pasado a mí, pero porque todos los deportes lo tienen. Se toman muchas decisiones, y molesta que un jugador se meta en las redes y vea que estaba en lo correcto. Puedes llamar al supervisor, pero no puede hacer realmente mucho. Pienso que como deporte, tenemos que evolucionar, tenemos la tecnología. Si lo enseñan por la tele, por qué no puede verlo el jugador”.

"El tenis es el único deporte en el que no tenemos un sistema de repeticiones de vídeo", planteó (Foto: Reuters/Lisi Niesner)

Finalmente, Swiatek ganó este duelo en poco más de una hora y media con un 6-2 y 6-4, para alcanzar la cuarta final de Roland Garros de su historia. Campeona en las ediciones 2020, 2022 y 2023, la jugadora de 23 años buscará alzar la quinta corona de Grand Slam tras haber conquistado también el US Open en 2022.

Tras caer en cuartos de final del Abierto de Francia en el 2021, la tenista polaca disputará el duelo definitorio ante Jasmine Paolini, quien eliminó a la sorpresa rusa de 17 años Mirra Andreeva con un 6-3 y 6-1. La italiana de 28 años está 15ª en el ranking WTA y tuvo su mejor posición este año al treparse al 12°. Será el tercer enfrentamiento entre ambas tras dos victorias previas de la actual 1 del planeta.

De las 21 coronas de su carrera, cuatro las consiguió en este año y treparse a lo más alto de Roland Garros significaría para Swiatek ubicarse entre el lote de máximas ganadoras en Francia en la Era Abierta junto con la belga Justin Henin, por detrás de la alemana Steffi Graf (6) y la norteamericana Chris Evert (7).