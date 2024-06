Gonzalo Montiel le regaló una casa a su hermana: “Me explota el corazón de felicidad”

Gonzalo Montiel le regaló una casa a su hermana Jacqueline (Instargram: @jacquelineesoledad2)

Horas después de sumarse al plantel del seleccionado argentino en Miami para ponerse a entrenar bajo las órdenes de Lionel Scaloni con el resto de sus compañeros, se conoció el gran gesto que tuvo Gonzalo Montiel con su hermana Jacqueline, a quien le regaló una lujosa casa.

La hermana del actual futbolista del Nottingham Forest de Inglaterra compartió la noticia en su cuenta de Instagram y con mucha alegría anunció que el campeón del mundo surgido de River Plate le hizo un obsequio para que disfrute con toda su familia.

“¡Me explota el corazón de felicidad! Oficialmente, nuestra casa. Gracias hermano por este regalo para nosotros. Te amamos mucho, Gonzalo Montiel”, escribió Jacqueline Soledad en sus redes sociales con dos fotografías de su nuevo hogar, que tiene detalles de categoría y una piscina en el fondo.

En las dos imágenes se observan el interior de la vivienda, con una escalera con vidrio que conduce a la planta superior y en la otra se muestra el parque, en el que se ve una galería con la parrilla y una enorme pileta. La publicación generó cientos de reacciones positivas de los seguidores con mensajes de felicitación para Jacqueline y Gonzalo por el impactante regalo a su hermana.

Jacqueline Montiel se muestra muy cercana a su hermano futbolista y en su perfil de Instagram tiene varias publicaciones referidas al defensor que convirtió el último penal ante Francia en el Mundial de Qatar 2022. Una de las tantas fotos que tiene es justamente la del día de la final en Lusail, en el campo de juego y también de sus visitas a Inglaterra para alentarlo cuando juega para el Nottingham Forest.

Además, la familia Montiel es muy unida. En las fotos que suelen publicar en las redes sociales se los ve a todos los integrantes, incluido a sus padres Tito y Marissa. Gonzalo es muy apegado a ellos y también agradecido por los sacrificios que hicieron para acompañarlo a sus entrenamientos de fútbol cuando recién comenzaba su carrera en River.

Oriundo del humilde barrio de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, Cachete hacía grandes sacrificios, ya que de chico debía tomarse dos colectivos y una combi (2 horas y media de viaje) para cumplir su sueño de futbolista. Sus padres trabajaban todo el día y no podían acompañarlo siempre. Tito se desempeñaba como albañil y Marissa como empleada doméstica. Pero siempre estuvieron presente para apoyarlo.

Gonzalo mostró su entera gratitud hacia sus padres, tal como hizo recientemente con su hermana Jacqueline, y los ayudó a terminar su casa en Ezeiza y terminó la escuela secundaria para regalarle el título a su mamá, según se desprende de una nota publicada en Página/12. Con su carrera en auge, Montiel colaboró con sus progenitores en la construcción de cabañas para alquiler en Entre Ríos con el fin de tener un ingreso extra y les compró una casa rodante para que pudieran recorrer el país.

Por su parte, Gonzalo Montiel, quien fue el último en sumarse a la Selección junto a Franco Armani, fue padre recientemente. El defensor de 27 años compartió la noticia junto a su pareja, Karina Nacucchio, y anunció la llegada al mundo de Thiago, su primer hijo.

“Bienvenido Thiago. Ni soñándolo imaginamos un momento así, por eso no dejamos de mirarte… No podemos definir este sentimiento porque seguramente no exista la palabra. Somos las personas más felices del planeta por tenerte Thiaguito, con salud y tan de nosotros. Sos nuestro mundo, mi amor. Te amamos, cielo. Nos cambiaste la vida. Gracias por existir”, escribió Cachete con su pareja.

Luego de la licencia por paternidad, Montiel ya se entrena con el resto del plantel argentino en Estados Unidos a la espera de los dos duelos amistosos frente a Ecuador (domingo 9 de junio en Chicago) y Guatemala (viernes 14/6 en Maryland). El 20 será el inicio de la Copa América, el gran objetivo de la Selección, con el debut ante Canadá en Atlanta.

