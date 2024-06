La inesperada “guerra” entre los arqueros de Alemania en el umbral de la Eurocopa

Neuer y Ter Stegen, dos para un solo arco

El próximo viernes 14 de junio, Alemania abrirá frente a Escocia la acción de la Eurocopa organizada en su territorio. Habitante del Grupo A junto a Hungría, Suiza y el mencionado primer rival, el dueño de casa aparece como uno de los aspirantes al título. Sin embargo, en la concentración en Herzogenaurach explotó una inesperada guerra entre los arqueros, que enturbió la convivencia y llegó a los micrófonos.

Todo comenzó después del amistoso que terminó con empate 0-0 entre los germanos y Ucrania el pasado lunes, aunque se viene cocinando desde hace largo tiempo. El guardameta titular resultó Manuel Neuer, referente del Bayern Múnich, y el que mayor continuidad consiguió a lo largo de los últimos años en el puesto. En consecuencia, el entrenador Julian Nagelsmann relegó al banco de suplentes a Marc-André Ter Stegen, otro futbolista de dilatada trayectoria y éxito con el buzo del Barcelona.

En ese contexto, el portero del conjunto español, de 32 años, no se contuvo, y expresó sus sensaciones al ser consultado por los medio locales. “Es muy decepcionante, no es una situación agradable”, soltó, elevando la temperatura interna de la plantilla. “Aunque no esté de acuerdo, al final del día está la responsabilidad con el grupo, por lo que voy a ayudar en lo que pueda”, aceptó su rol a regañadientes. “Le dije al seleccionador nacional que una cosa es lo deportivo y otra es la cuestión humana. Quiero que todos puedan confiar en mí”, concluyó, buscando bajarle el perfil a la controversia, que a esa altura ya estaba instalada.

Porque Neuer, de 38 años; tal vez en su última etapa defendiendo la valla de Die Mannschaft, le respondió. “Es un problema conocido en la posición de arquero; no ha habido un entrenador que haya permitido jugar a dos al mismo tiempo”, golpeó con sutileza.

“La decisión siempre es difícil. Marc conoce la situación. Hay que decirlo, es lamentable porque realmente es un portero de clase mundial que ha mostrado buenas actuaciones. Pero eso también es parte del negocio”, cerró portero campeón con Alemania en el Mundial de 2014 tras vencer en la final a la Argentina de Messi en tiempo suplementario.

En total, acumula participaciones en cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas, por lo que por su nivel y ascendencia siempre sostuvo en su sombra a Ter Stegen, que en esta oportunidad decidió alzar la voz.

Este viernes, Alemania disputará su último test preparatorio frente a Grecia. Allí se verá si las declaraciones de la estrella de Barcelona tuvieron alguna consecuencia, ya sea en por haber generado ruido interno en la delegación, o respecto de su futuro en el combinado teutón. A todas luces, un problema que la federación organizadora no esperaba detrás del anhelo de quedarse con el título que Italia obtuvo hace tres años.