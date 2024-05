Un rival le bateó el brazo por error y sufrió una espeluznante lesión en un partido de la MLB: “Es el mayor dolor que pasé”

Terrible lesión en la MLB

La dramática lesión de Willson Contreras, catcher de los Cardinals de San Luis, marcó un punto de inflexión en la temporada del equipo tras un incidente ocurrido en el juego contra los New York Mets.

Durante el encuentro, un swing de Julio Daniel Martínez impactó de manera desafortunada en el antebrazo izquierdo de Contreras, causándole una fractura. El suceso no solo dejó una imagen dolorosa e impresionable en el campo, sino que también significó la pérdida de Contreras por al menos seis semanas debido a la necesidad de una cirugía.

El tres veces All-Star (2018, 2019 y 2022) expresó su desazón y preocupación tras el accidente. “Así que ahora mismo me duele bastante, pero estoy muy molesto por ausentarme”, comentó Contreras, evidenciando su frustración por no poder acompañar a su equipo en los próximos compromisos. La gravedad de la lesión quedó clara conforme el catcher compartía sus sensaciones: “Este es el mayor dolor que he pasado, sin duda. Supe de inmediato que estaba en una mala situación y luego, cuando me senté en el suelo, me entumecí. Sabía que algo no estaba bien”.

El momento exacto del incidente ocurrió en la segunda entrada, con J.D. Martínez en el plato. El contacto del bate con el receptor fue tan directo que Martínez incluso reflexionó sobre el impacto, diciendo: “Le pegué a la carne. Sentí como si hubiera golpeado la carne. La situación llevó a Contreras a rodar detrás del plato en agonía, una imagen que conmovió tanto a compañeros como a adversarios.

Contreras abandonó el campo con una fractura en el antebrazo izquierdo (Reuters)

La reacción de Martínez al suceso fue de preocupación: “No lo golpeé como un guante en el que simplemente apuntas hacia el receptor, fue simplemente sólido. Pensé, amigo, le dí bien... Me sentí terrible”. Por otro lado, este accidente provocó la entrada de Ivan Herrera como catcher sustituto.

La pérdida de Contreras se sentirá profundamente dentro del equipo, no solo por su habilidad en el juego sino también por su espíritu competitivo. “Ha estado haciendo un trabajo fenomenal”, declaró Oliver Mármol, manager de los Cardinals, subrayando la importancia del jugador para el conjunto.

“Es un competidor extremo. Aporta mucho al club en cuanto a rendimiento, pero también con su naturaleza competitiva, por lo que verlo caer es difícil. Lo siento por él, realmente lo siento. Estaba haciendo un año realmente bueno y ayudándonos de muchas maneras, así que es un año difícil”, añadió.

Contreras, reflexionando sobre el momento del golpe, sugirió que el timing del swing de Martínez pudo haber influido en el desafortunado resultado. “Creo que si ve bien el lanzamiento, intentaría batear un poco adelante y no me golpearía”, analizó. A pesar de la circunstancia adversa, Contreras se mostró comprensivo hacia Martínez: “No lo culpo. Él está haciendo lo suyo. Las cosas suceden por una razón”.

La ausencia de Contreras desafiará al equipo a encontrar fortaleza en la adversidad y a buscar formas de compensar la pérdida de uno de sus jugadores más impactantes. El tres veces All Star se había convertido en una pieza fundamental para llevar a su equipo al segundo título de la División Central de la Liga Nacional de Beisbol en las últimas tres temporadas.