“Un toque de clase”: avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Madrid por el abandono de Medvédev e hizo furor con su gesto de caballerosidad deportiva

Jirí Lehecka atraviesa su mejor momento de 2024 después de haber eliminado esta semana al legendario Rafael Nadal en sets corridos por los octavos de final del Masters 1000 de Madrid. Este jueves, volvió a tener un guiño del destino porque avanzó a las semis debido al abandono de Daniil Medvédev después de ganarle el primer set al ruso por 6-4 en el Estadio Manolo Santana y sueña con lograr su segundo título en la ATP.

El deportista de 22 años, que ocupa el 31° del ranking mundial, sacó ventaja en el parcial inicial disputado en la capital de España y la segunda manga quedó aplazada por la salida del ruso a causa de una lesión, que pone en jaque su presencia en el Masters 1000 de Roma (del 8 al 19 de mayo), en el cual defiende la corona lograda en 2023, sumado a que el 26 de este mes iniciará Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y principal evento de la gira en polvo de ladrillo.

Medvédev, número 4 del mundo, se acercó a Lehecka en un momento del choque para comunicarle la decisión de retirarse de la pista, luego de haber sido atendido en distintas ocasiones en su pierna derecha. El checo lo contuvo y ambos se estrecharon en un abrazo mezclado entre la alegría y la tristeza de cada uno, aunque el vencedor tuvo otro gesto que se viralizó en redes sociales, a partir de la publicación realizada por la cuenta oficial en español del ATP Tour, que lo calificó como “un toque de clase”.

Al momento de estampar su mensaje en el lente de la cámara, algo habitual para el ganador de cada partido, Jirí Lehecka optó por dejar una frase de aliento para el dueño del US Open 2021: “Mejórate pronto, Daniil”. Ahora, el verdugo de Rafa Nadal sigue en competencia y buscará alcanzar su tercera final ATP frente al canadiense Félix Auger-Aliassime (35), que avanzó a esta fase después de que su contrincante, Jannik Sinner (2), se retirara por molestias en la cadera. Hasta el momento, Lehečka no perdió un set en el torneo, ya que barrió 7-5 y 6-4 al serbio Hamad Medjedovic (130), venció 6-4 y 7-6 (7) al brasileño Thiago Monteiro (118) y venía de sacar al ex número 1 del mundo por 7-5 y 6-4.

El representante de la República Checa ganó su primer título en el circuito en el ATP 250 de Adelaida 2024 y el argentino, Sebastián Báez (19), le impidió gritar campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2023. Su mejor lugar en el escalafón lo logró el 15 de enero pasado con la 23° colocación.

Su próximo compromiso contra Auger-Aliassime tendrá lugar a continuación de la primera semifinal conformada por Andrey Rublev (8) y Taylor Fritz (13), quien venció en los cuartos a Francisco Cerúndolo por 6-1, 3-6 y 6-3. La jornada iniciaría este viernes a las 11 (hora argentina) y los ganadores de cada emparejamiento se medirán el domingo en busca del trofeo.