Horacio Zeballos quedó a una victoria de ser el número 1 del mundo en dobles: los tres tenistas argentinos que lograron ese hito

El tenis argentino, a un paso de escribir una página dorada en su historia. Horacio Zeballos avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid en compañía de Marcel Granollers, su compañero de dobles, y está a un partido de alcanzar el número 1 del mundo en esta disciplina, un lugar que solo han podido ocupar tres compatriotas a lo largo del deporte.

La dupla llegó a la capital de España en el tercer escalón del ranking mundial, ambos con 7.130 puntos. Estaban por detrás del australiano, Matthew Ebden, y el indio, Rohan Bopanna, quienes son pareja en los torneos habitualmente y contaban con una distancia que no era estrecha frente a los que cerraban el podio. Sin embargo, la derrota de los finalistas de la edición pasada en los 16avos del presente certamen provocó que Zeballos y Granollers pudieran soñar en grande. Y así lo hicieron.

Ambos remontaron el cruce de octavos frente a los belgas Sander Gillé y Joran Vliegen (comparten el 21°) por 6-7 (3), 7-5 y 12-10. Cabe recordar, venían de estrenarse con una victoria ante los neerlandeses, Tallon Griekspoor (25) y Wesley Koolhof (7) por 6-3 y 7-6 (6). Y ahora, este jueves chocarán contra el monegasco, Hugo Nys (19), y el polaco, Jan Zieliński (18), desde las 11:20 (hora argentina) en el Estadio Arantxa Sánchez.

Según informó el periodista especializado, Danny Miche, Zeballos-Granollers ya dejaron atrás a Bopanna y van por el primer lugar, pero aún les falta en puntaje. Tienen 7.310 unidades y un triunfo contra los europeos los llevará a 7.490. De está forma, superarán por un margen estrecho a Ebden (7.390).

El día que Zeballos y Granollers se coronaron en el Masters 1000 de Madrid ante los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic (EFE/Rodrigo Jiménez)

Horacio Zeballos siempre se destacó por ser un doblista de ley y las estadísticas así lo marcan con una final ganada sobre dos disputadas en singles (Viña del Mar 2013), mientras que con un ladero ha levantado 20 títulos, entre los que se destacan seis Masters 1000, cinco de ellos logrados con la compañía del español Marcel Granollers. Ambos ganaron en Madrid en 2021. Todos esos pergaminos lo llevaron a disputar la Copa Davis con la selección argentina y lograr el hito de alcanzar la cúspide del ranking marcaría su nombre a fuego entre las leyendas del país.

Sería el segundo hombre en lograrlo después de Gustavo Fernández, quien es una de las mejoras raquetas nacionales y se desenvuelve en el tenis adaptado con silla de ruedas. Sin embargo, Paola Suárez fue la primera de toda la historia, porque obtuvo ese lugar de privilegio en 2002 y cosechó ocho títulos de Grand Slam (4 Roland Garros, 3 US Open y 1 Australian Open). En noviembre de 2010, Gisela Dulko inscribió su apellido en la nómina haciendo dupla con la italiana, Flavia Pennetta.

En toda su carrera, Horacio Zeballos arrastra 342 victorias y 208 derrotas en dobles. Según manifiesta la ATP en su página oficial, se hizo acreedor de premios económicos por una cifra superior a los USD 7.870.000. Hasta Madrid, su mejor ranking era la tercera colocación. En lo que va de 2024, aún no ganó trofeos, pero alcanzó las finales del ATP 250 de Auckland, Argentina Open y el Masters de Indian Wells junto a Granollers.

En esta selecta lista, no figura el nombre de Guillermo Vilas. Su sola mención genera una controversia inmediata porque se realizó un pedido de revisión años atrás para que le otorguen ese rótulo en dos períodos: a fines de 1975 y a principios de 1976. Esta solicitud se dio después de que el periodista e historiador de tenis, Eduardo Puppo, haya encontrado discordancias en las estadísticas. En mayo de 2015, el británico Chris Kermode, titular de la ATP, rechazó la solicitud y argumentó en diálogo con The New York Times que “es imposible reescribir la historia”.