Destaparon la “relación abierta” que tendría una ex figura de la selección de Brasil con una modelo fitness y un popular cantante

Adriano, ex figura de la selección de Brasil, habría tenido una relación abierta con dos influencers

Adriano es para muchos un ícono de la selección de Brasil que le ganó aquella recordada final de la Copa América a la Argentina por penales en 2004 gracias a su gol en los minutos finales que estiró la definición. Más allá de este momento, el ex delantero que hoy tiene 42 años brilló en el Inter de Milán y tuvo una larga carrera en la que anotó 170 goles.

En los últimos días, el nombre de El Emperador, apodo por el que es conocido en el mundo del fútbol, apareció vinculado al de un matrimonio de influencers en su país. Según publicó el periodista Bruno Di Simone, el histórico atacante de la Verdeamarela tuvo una “relación abierta” con una modelo fitness llamada Gracyanne Barbosa y su ahora ex pareja Belo, un popular cantante en Brasil.

“Adriano tenía una relación con Gracyanne y Belo fue testigo de ello. Ella se enamoró de él y continuó teniendo una relación secreta con él”, explicó el cronista en el programa Geral do Povo de la Rede TV local. Además, afirmó que los encuentros eran un “secreto a voces” en el barrio de Río de Janeiro donde vivía el matrimonio que se separó hace algunas semanas tras 12 años de unión de pareja.

Una vez que se viralizó la noticia en Brasil de la supuesta relación entre el ex futbolista, la modelo fitness y el cantante local, Adriana utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que apuntó contra el periodista que brindó la información y se refirió a los otros dos protagonistas de la historia.

Adriano surgió el Flamengo, de Brasil

“Iba a hablar cuando surgió el chisme, pero pensé que era mejor callar porque cuando pones el nombre de Adriano se hace bola de nieve. Este tipo que inventó esto sobre mí, puedes estar seguro de que será demandado. Nunca he hecho eso en mi vida. Había que tener una pizca de respeto antes de decir eso de mí, eso nunca sucedió. Estoy solo, no me meto con nadie. Cuando menos lo espero, inventan algo sobre mí. Nunca he hecho este tipo de trío”, relató el ex jugador que fue el goleador de Brasil en la Copa Confederaciones 2005 que se jugó antes del Mundial de Alemania. Dicho torneo, que quedó en manos de la Verdeamarela, tuvo a Adriano como el más destacado del certamen.

“Una vez más esta polémica que se ha inventado sobre mí, Belo y Gracyanne. Nunca he hecho esto del ménage-a-trois. Mis fans, todo es una gran mentira. Esa es la verdad. Soy un hombre, todo el mundo lo sabe”, agregó, antes de concluir el video haciendo referencia al matrimonio. “Tengo el mayor respeto por Belo y nunca he salido con Gracyanne”.

Según reveló el diario Lance, el periodista (Di Simone), habló en la sección “Caldeirão da Fofoca” y allí fue donde contó que la influencer del fitness y el popular cantante tuvieron una relación sexual en conjunto con el ex jugador, que según él, se vio en varias ocasiones con la modelo sin que Belo lo supiera.

El intérprete, conocido como Marcelo Pires Vieira, con más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, publicó junto con su ex esposa un comunicado tras su ruptura. “El cantante Belo no hará comentarios sobre su vida personal y refuerza que está enfocado en su carrera. Gracyanne Barbosa reafirma que el amor entre la pareja no ha terminado, pero confirma la separación actual”, citaron.

Hace pocos días, en la antesala de uno de sus conciertos de su nueva gira, la modelo usó sus redes para desearle éxitos a su ex pareja y dejó entrever la posibilidad de retomar la relación en un futuro cercano. “Han sido 16 años de una historia de amor, llena de altibajos, tribulaciones, éxitos, errores y logros. No quiero decir mucho, después de todo es un día especial para este cantante tan querido, un día muy esperado por todos, un hermoso proyecto en el que está muy dedicado, feliz y ¡sé que lo va a rockear! ¡No quisiera que fuera un día de tristeza!”, escribió la influencer.

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño, por su comprensión y por respetar nuestro espacio. ¡El amor no se acaba! Y si hay amor puede haber un nuevo comienzo, ¿Vedad? A veces sólo necesitamos algo de tiempo para ponernos al día con la vida, nuestros corazones y nuestros pensamientos”, concluyó.

Gracyanne Barbosa y Belo estuvieron casados 12 años

Barbosa es una reconocida modelo fitness