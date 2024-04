Golpe desleal, insultos y un gesto que llamó la atención: el tenso cruce entre Arturo Vidal y Marcelo por Copa Libertadores

En un emocionante encuentro que tuvo lugar en el icónico estadio Maracaná, el vigente campeón de la Copa Libertadores, Fluminense, se enfrentó al equipo chileno Colo Colo en su primer partido como local en la competencia. El resultado final fue una victoria ajustada por 2 a 1 a favor del equipo brasileño, consolidándolos como líderes del Grupo A luego de haber obtenido un empate en su primer partido ante Alianza Lima.

El encuentro no solo estuvo marcado por la calidad futbolística, sino también por el enfrentamiento entre dos leyendas del deporte: Marcelo, quien defendió los colores del Real Madrid, y Arturo Vidal, con una extensa trayectoria en clubes europeos, entre ellos el Barcelona.

El duelo entre Marcelo y Vidal que ya se habían cruzado durante los clásicos españoles que compartieron, no pasó desapercibido, protagonizando momentos de intensidad y tensión en el terreno de juego.

En el minuto 60, ambos jugadores se disputaron una pelota con los pies en alto. Una jugada en la que terminó imponiéndose el ex merengue con peligrosidad. Fue entonces cuando el chileno, furioso por la acción, lo persiguió hasta derribarlo bruscamente por detrás. No satisfecho con eso, el ex Bayern Múnich y Juventus pareció insultar a Marcelo, que se estaba en el suelo.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela tuvo que intervenir para separar a los jugadores y calmar la situación. A pesar de la tensión, tras ponerse de pie, Marcelo mostró temple al pedirle a Vidal que reflexionara sobre su comportamiento con un gesto en el que se podía ver cómo llevaba su dedo índice a la sien, recordándole además que ya estaba amonestado desde los primeros minutos del partido.

Fluminense se quedó con la victoria en el Maracaná (Reuters)

El encuentro marcó el duodécimo enfrentamiento entre Marcelo y Vidal a lo largo de sus carreras, desde sus enfrentamientos en clásicos como Real Madrid-Barcelona hasta encuentros con sus respectivas selecciones nacionales. Hasta el momento, Marcelo ha salido victorioso en siete ocasiones, mientras que Vidal ha logrado ganar en dos, con tres empates en el historial.

En cuanto al desarrollo del juego, Fluminense logró imponerse con goles de Marquinhos y Germán Cano a los 5 y 52 minutos, mientras que Colo Colo descontó temporalmente con un gol de Paiva a los 19.

La victoria de Fluminense no solo les permite mantenerse en la cima de su grupo en la Copa Libertadores, sino que también destaca el excelente desempeño del equipo en su camino por defender el título obtenido en la edición anterior. El conjunto brasileño se enfrentará a Cerro Porteño el próximo 25 de abril, mientras que los chilenos harán lo propio ante el Alianza Lima dos días antes.