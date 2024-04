El tenso cara a cara entre Simeone y el Director Deportivo del Borussia Dortmund por un polémico gesto del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid logró un valioso triunfo por 2-1 ante Borussia Dortmund por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League en el Estadio Cívitas Metropolitano. El Colchonero registró los goles de Rodrigo De Paul y Samuel Lino, pero el descuento de Sébastien Haller dejó abierta la serie para la revancha del próximo martes.

Justamente, el ingreso de este último con el marcador 2-0 en favor del Atleti ocurrió segundos después de un tenso cruce sostenido por el entrenador argentino, Diego Simeone, y el Director Deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl. La raíz del conflicto tuvo lugar a los 57 minutos de partido. Un avance de Jadon Sancho fue anticipado por un rival y comenzó un vertiginoso ataque entre Lino, De Paul y Koke, quien trasladó a Álvaro Morata. En ese preciso momento, las cámaras captaron a Emre Can, futbolista del elenco alemán, en el suelo y, lejos de mandar la pelota afuera, el delantero español pasó a centímetros de él para dar continuidad al avance.

El intento finalizó con un envío de Antoine Griezmann directo al saque de arco, pero la polémica quedó en el aire en la capital española. Las repeticiones de la transmisión oficial precisaron la falta clara de Rodrigo De Paul a Can, por la cual quedó tendido en el césped. Y el árbitro da a entender con su gesto que pone en uso la ley de ventaja debido al balón favorable para la visita. La situación no pasó por alto de Kehl, quien le fue a reclamar al Cholo en pleno campo de juego por qué su equipo no había tirado la pelota afuera para atender al volante del Borussia Dortmund.

Ambos quedaron cara a cara en un picante encuentro, que incluyó un acalorado intercambio en malos términos. Simeone alcanzó a ponerle sus manos encima del cuerpo al Director Deportivo para que se aleje y el ayudante de campo del DT, Nelson Vivas, debió interceder para evitar que el suceso pase a mayores.

* El resumen del triunfo de Atlético de Madrid

La extraña situación llamó la atención porque el fútbol europeo no está acostumbrado a brindar estos momentos entre futbolistas o entrenadores con dirigentes del equipo rival. Sin embargo, el periodista de ESPN F360, Jorge Baravalle, aclaró que es “muy común” en Alemania que el Director Deportivo “esté en el banco de suplentes”. En diciembre de 2023, se dio un hecho similar con otros condimentos cuando el encargado de esa área en el París Saint-Germain (PSG), Luis Campos, se ubicó en el área técnica junto a Christophe Galtier -DT, en ese entonces- para comenzar a dar indicaciones.

Finalizado el compromiso, Sebastian Kehl, quien está en el cargo desde 2022 y fue jugador del club de la Bundesliga durante 13 años, brindó su visión de la pelea en charla con Sky Sport Alemania: “Las emociones estaban a flor de piel. Esta noche se trataba de defender tu posición. Se trataba de algo en el campo. Él lo sabe y yo también. Dejémoslo así”.

La polémica pelea en el Metropolitano tendrá su correlato en el Signal Iduna Park porque Atlético de Madrid afrontará la vuelta contra Borussia Dortmund este martes desde las 16 (hora argentina) para definir un pasaje a las semifinales, instancia en la que se enfrentarían al ganador de PSG o Barcelona, que ganó el primer duelo por 3-2 en París. Antes, el Rojiblanco chocará este sábado a las 9 ante Girona como local en un duelo vital por consolidarse en el cuarto lugar de La Liga (último boleto a la Champions 2024/25) sumado a la pelea de la tercera posición. Ambos están separados por siete puntos a falta de ocho fechas para el final del torneo.