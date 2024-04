El álbum de fotos de la fiesta de cumpleaños de Maxi López y su hija Elle en un lujoso hotel del Reino Unido

Maxi López festejó su cumpleaños número 40

El pasado 3 de abril, el ex futbolista argentino Maxi López cumplió 40 años y días más tarde vivió una celebración doblemente especial de cumpleaños en el exclusivo hotel y spa de 5 estrellas Cliveden House and Spa, ubicado a sólo 14 kilómetros del castillo de Windsor, en el Reino Unido. Acompañado de su esposa, Daniela Christiansson, y rodeado de familiares y amigos, Maxi celebró su aniversario junto al primer año de vida de su hija Elle.

La pequeña niña, nacida el 31 de marzo de 2023, recibió el sagrado Sacramento del bautismo justo un año después de su nacimiento, convirtiendo la celebración en un evento aún más memorable. “Feliz cumpleaños a esta maravillosa persona que agradezco tener todos los días a mi lado desde hace 10 años”, escribió Daniela en su cuenta de Instagram, en donde compartió varias imágenes de la fiesta.

Al mismo tiempo, la modelo sueca fue la encargada de organizar este lujoso evento. En las postales del festejo se pudo ver un exquisito salón de estilo francés, decorado con mantelería y vajilla en tonos pasteles, centros de mesa con flores rosas y detalles bañados en oro. Los invitados fueron deleitados con una selección de la gastronomía más exclusiva, acompañada de vinos espumantes y tragos de autor. “No puedo esperar para mostrarles mucho más de la maravillosa fiesta de cumpleaños”, escribió en sus redes sociales a sus más de un millón de seguidores sobre el armado de una celebración que quedará en el recuerdo de toda la familia.

La ambientación del salón incluyó globos blancos y dorados, así como una pista de baile con DJ en vivo para animar la noche. Los más pequeños disfrutaron de un globólogo que creó figuras para entretenerlos, mientras que en el exterior del palacio se extendía un enorme jardín donde los invitados podían disfrutar del aire libre y tomarse fotografías. Las tortas de cumpleaños de Maxi y Elle fueron otro detalle destacado de la celebración, con una decoración de frutos rojos y velas personalizadas.

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Christiansson agradeció a los familiares y amigos que participaron del evento: “¡Gracias a todos por venir! La fiesta de Elle y Maxi no hubiera sido lo mismo sin ustedes. Y a los que no pudieron asistir, los extrañamos”. Mientras tanto, Maxi López compartió una postal del evento junto a su hija y su esposa, cantando el feliz cumpleaños antes de pedir los deseos con las velas de la tortas, una para cada festejos.

“Eres el hombre con el que he estado soñando. Mi amor por ti es lo que siempre he querido sentir. Me enamoré de ti cada vez que te miro a los ojos ¡Feliz cumpleaños también para el increíble padre que eres!¡Estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que has logrado y estás haciendo! Eres el más generoso, guerrero y responsable. Eres el más guapo, inteligente, divertido y caballero. Eres el compañero y padre perfecto que podríamos tener. ¡No cambies!”, fue el mensaje que publicó la esposa de Maxi López.

Con varios invitados, entre amigos y familiares, uno de los que se destacó entre los que fue parte del evento es el periodista Christian Martin, quien reside en el Reino Unido, y asistió junto a su familia. En una postal, se ve al cronista abrazando al ex futbolista de River Plate y Barcelona en medio de la celebración.

