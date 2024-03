Insólito: no encontraba su camiseta, entró con la de un compañero y marcó un gol para que Argentinos Juniors sea puntero

Romero entró con la camiseta de un compañero

En insólito momento se vivió en el complemento del encuentro disputado en el Monumental Presidente Perón de Córdoba. El delantero de Argentinos Juniors Maximiliano Romero tuvo que ingresar al campo de juego vistiendo la camiseta de un compañero después de que la suya desapareciera misteriosamente en el entretiempo. El partido, que se llevó a cabo el jueves santo, finalizó con victoria por 2 a 1 para el Bicho sobre Instituto en el marco de la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional con un gol del mencionado atacante. Este resultado le sirvió a los de La Paternal para treparse a lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona A.

A los 17 minutos del segundo tiempo, con la Gloria liderando el marcador gracias a un gol tempranero de Facundo Suárez, el director técnico Pablo Guede decidió dar un golpe de timón y optó por mandar al campo de juego a uno de sus máximos artilleros en lugar del uruguayo Alan Rodríguez. Sin embargo, un inesperado suceso llamó la atención de todos los presentes: el ex Racing entró con su clásico 9 en el short pero con la número 25 en la espalada y el nombre de su compañero Lucas Gómez.

Este contratiempo no detuvo al futbolista del Bicho, ya que marcó uno de los tantos de su equipo para dar vuelta el resultado y quedar cerca de conseguir el objetivo de clasificar a la Fase Final de la competencia (lo dieron vuelta con un gol agónico de José Herrera). Posteriormente, Romero compartió en una entrevista con TNT Sports su experiencia, destacando el curioso hecho de anotar con una camiseta que no le correspondía debido a la desaparición de la suya.

Romero explicó qué pasó con su camiseta

“Mi primer gol con este número, ja. Pero contento por todo en general, por el equipo, por el esfuerzo que hizo. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Si bien nos costaba ganar de visitante y hoy lo pudimos hacer”, bromeó el deportista. Y luego, añadió: “No sé qué pasó. Fuimos al banco y en el segundo tiempo mi camiseta no estaba más. El técnico me llamaba y tuvimos que improvisar con esta camiseta”.

Con respecto al triunfo por 2 a 1 contra Instituto en Córdoba, el punta, que entrenó diferenciado durante la semana producto de una molestia en el talón, analizó: “Se nos hizo duro al principio. Ellos también vinieron a buscar el resultado, pero el equipo siempre está hasta el último minuto”.

Argentinos Juniors, que el martes iniciará su camino en la Copa Sudamericana ante Nacional en Paraguay, lidera la Zona A con 24 unidades, dos más que Barracas Central (antes se impuso contra Rosario Central). Sin embargo, Tanto River Plate (visita a Huracán) o Vélez (irá a Córdoba para chocar contra Talleres), podrían alcanzarlo.