El golazo de tijera en Francia al que proponen como candidato al premio Puskas

En un encuentro disputado ayer contra el Niort, el Versalles deleitó con un gol que podría fácilmente convertirse en candidato al premio Puskas del próximo año. El joven talento Jordan Mendes, de tan solo 20 años, marcó una obra de arte en tiempo de descuento para empatar el partido. “Un gol más impresionante que su palacio”, fue presentada la conquista por los medios internacionales.

Luego de un córner bombeado al centro del área, el francés, con una pirueta circense enganchó la pelota de volea clavándola contra el ángulo superior derecho. Con una media tijera, enloqueció a sus compañeros e incluso a Jean-Luc Vasseur director técnico del conjunto palaciego.

El Versalles se encontraba en una situación difícil, necesitando un gol para igualar el marcador frente al Niort para mantenerse lejos del fondo de la tabla. En el minuto 93 del partido, Mendes aprovechó la salida de un tiro de esquina para firmar una verdadera maravilla.

El mediocampista de Versalles no es un gran goleador, pero con su metro ochenta es uno de los encargados de su equipo en ir a buscar el tanto en el área rival en cada pelota parada. Esta vez no fue la cabeza, si no una impresionante media tijera con lo que encontró el gol.

Surgido de la cantera, saltó al primer equipo en 2023 y posee contrato hasta 2026, aunque el futbolista de orígenes también vinculados con Cabo Verde seguramente vio subir sus acciones con tamaña joya.

Con este golazo, el Versalles logró empatar ante el Niort, uno de los equipos más fuertes de la tabla. Este resultado mantiene al equipo en la décima posición del Championnat National de fútbol. Sin duda, este gol quedará grabado en la memoria de los aficionados y se perfila como uno de los momentos más destacados de la temporada.

El Puskas es el galardón a la mejor conquista de la temporada, en la gala de los The Best que organiza la FIFA. ¿Estará allí Mendes con su perla?