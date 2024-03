Una ex figura del Manchester City recordó un violento episodio que vivió en Inglaterra y apuntó contra Guardiola: “Es un desagradecido”

Joao Cancelo disparó contra el estratega catalán. Foto: Reuters/Molly Darlington

João Cancelo revolucionó el mundo del fútbol por unas llamativas declaraciones que apuntaron contra Pep Guardiola, uno de los mejores estrategas de la historia. El jugador que fue cedido a préstamo al Barcelona encendió una tormenta luego de realizar un análisis sobre su estadía en el Manchester City, donde compartió el vestuario con el experimentado DT. En una entrevista brindada desde el Camp Nou la medio A Bola, el lateral reconoció que no tuene un buen recuerdo de sus días en el Etihad Stadium, ya que su relación con el entrenador español precipitó su salida del club británico.

En sus declaraciones, el portugués no escatimó en manifestar sus críticas hacia Los Ciudadanos y, en particular, hacia Guardiola: “Creo que fue un desagradecido conmigo, porque yo fui un jugador muy importante en los años que estuve allí. Nunca fallé en mi compromiso con el club, con la afición y siempre lo di todo”, fueron sus primeros dardos filosos. Y de inmediato se refirió a las palabras que el director técnico había deslizado un tiempo atrás en relación a su situación en el Reino Unido. “Él no está contento con el presente de Aké y Rico Lewis”, había dicho el ex líder del Barcelona y el Bayern Múnich hace unos meses. Y la respuesta del defensor llegó sin piedad: “¡Se dijeron mentiras! Nunca he sido un mal compañero para ellos y se lo puedes preguntar a Aké o a Rico. No tengo ningún complejo de superioridad o inferioridad hacia ellos, pero esa es la opinión del entrenador. Recuerdo un momento en el que me asaltaron y atacaron; y al día siguiente estaba jugando en el Emirates contra el Arsenal. Son cosas que no se olvidan, dejé a mi esposa y a mi hija solas en casa, aterradas. La gente sólo se acordará de esto porque el señor Guardiola tiene mucha más fuerza que yo cuando dice algo y prefiero guardármelo para mí”.

Estas palabras parecen alejar aún más a Cancelo de un posible retorno al Manchester City. En este sentido, la figura lusitana reiteró su admiración por el Blaugrana, ya que no ocultó su deseo de permanecer en el club catalán: “Toda mi familia es del Benfica, pero siempre he admirado al Barcelona. Todos mis ídolos jugaron aquí, me gusta la forma en que miran a los jóvenes, tienen una cultura de juego que me encanta”.

Al analizar sus dos préstamos, primero al Bayern Múnich y luego al Culé, el lateral explicó sus razones. “Ciertas cosas me obligaron a irme cedido al Bayern Múnich el año pasado. No me arrepiento, aunque el City ganara la Champions League. Creo que tomé la decisión correcta, que me fui a un club que me quería de verdad, incluso antes de renovar mi contrato. Fue una club que me dio mucho en los seis meses que estuve allí. Traté con grandes jugadores y el equipo es espectacular. Luego vine aquí, me bajaron el sueldo y no me molestó lo más mínimo. Fue la tercera vez que quiero venir a Barcelona y por fin estoy aquí”, completó.

Cabe recordar que el Barcelona deberá abonar una suma cercana a los 40 millones de euros que impone la cláusula de recisión, si desea quedarse definitivamente con el defensor portugués. Sin embargo, desde la Ciudad Condal confían en que los ingleses estarán dispuestos a negociar la salida de su futbolista. En la misma sintonía, las autoridades de la entidad del Reino Unido manifestaron públicamente que no están dispuestos a extender el préstamo de Cancelo, por lo que su futuro es una incógnita.